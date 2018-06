Novináři pronikli k rezidenci severokorejského velvyslance

Ze Singapuru byli deportováni dva jihokorejští novináři, kteří vnikli na pozemek rezidence severokorejského velvyslance. Informovala o tom singapurská policie. Oba novináři byli zatčeni ve čtvrtek. Singapur se za mimořádných bezpečnostních opatření připravuje na úterní schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Události spojené se summitem bude sledovat 3 tisíce novinářů. Kim do Singapuru dorazil dopoledne SELČ, Trump je očekáván o několik hodin později.

Singapurské ministerstvo vnitra oznámilo, že v sobotu byl odmítnut vstup osobě z nejmenované asijské země. Bezpečnostní zaměstnanci prý zjistili, že si tato osoba prohlížela internetové stránky věnované sebevražedným atentátům. "Nepovolili jsme mu vstup. Nedokázal odpovědět na otázky, jež mu položili imigrační úředníci," řekl ministr Kasiviswanathan Shanmugam.

Kromě této osoby Singapur na své území v minulých dnech nepustil kvůli summitu další tři lidi, mezi nimiž byl Australan s teroristickou minulostí. Ministr řekl, že summit bude zajišťovat 5 tisíc zaměstnanců jeho úřadu.

Ke dvěma jihokorejským novinářům Shanmugam řekl, že považuje za špatný nápad chtít proniknout do rezidence velvyslance jakékoli země. "Byli požádáni, aby odjeli, ale pokud vím, nemají zakázáno do Singapuru přijet," řekl ministr. Muži ve věku 42 a 45 let pracovali pro jihokorejskou zpravodajskou stanici KBS, ale podle policie neměli novinářské akreditace.

Singapurská policie požádala všechny cizince, aby dodržovali místní zákony a zkontrolovali si víza a pasy, jinak jim hrozí repatriace. Novináři, kteří přestoupí singapurský zákon, nedostanou akreditaci pro nadcházející summit.