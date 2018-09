Auto najelo do lidí před mešitou, šlo o islamofobní útok?

U mešity na severozápadě Londýna v noci na středu narazilo auto do pěších, nejméně dva lidé byli s lehčími zraněními převezeni do nemocnice. Policie podle agentury Reuters incident nehodnotí jako čin související s terorismem, ale připouští, že mohlo jít o zločin z nenávisti.

Policie uvedla, že se vyskytly zprávy o tom, že lidé v automobilu měli islamofobní poznámky. Z místa činu ujeli. "Tento incident nevyšetřujeme jako související s terorismem, ale detektivové u kolize zkoumají jako přitěžující faktor aspekt zločinu z nenávisti," uvedla dnes dopoledne londýnská policie. Oba hospitalizovaní utrpěli lehčí zranění, uvedla rovněž policie.

Na místo incidentu ve čtvrti Brent byla kolem 0.35 místního času (1.35 SELČ) přivolána policie. Server express.co.uk informuje o třech zraněných, kteří byli hospitalizováni, a píše, že vůz najel do davu v městské části Cricklewood.

Podle serveru express.co.uk má bezpečnostní služba muslimského centra informace, že čtyři lidé na nedalekém parkovišti popíjeli a patrně i užívali drogy. Když byli vyzváni, aby soukromé parkoviště opustili, měli při konfrontaci s návštěvníky centra islamofobní poznámky. Pak rychle odjeli, přičemž automobilem srazili tři lidi.

Protimuslimsky motivovaný útok se už v Londýně odehrál. V únoru byl na doživotí odsouzen Darren Osborne, který loni v červnu poblíž mešity v severolondýnské čtvrti Finsbury Park najel dodávkou do skupiny muslimů a jednoho z nich zabil. Útok si vyžádal také 12 zraněných. Stal se v době, kdy se Británie stala během tří měsíců svědkem tří islamistických teroristických útoků.

