Italexit? Pro zemi by to byla katastrofa, soudí expert

Italská Poslanecká sněmovna dostala ve středu důvěru. V čele je však euroskeptická a protiimigrační Liga a protestní Hnutí pěti hvězd. Panují tedy obavy, že by mohlo dojít k italexitu. O problematice mluvil v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ Martin Mejstřík z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Jak hodnotíte politickou situaci v Itálii?

Aktuálně tam vláda dostala důvěru. Uvidíme, jak to bude vypadat a co se bude ukazovat. Zdali to, co obě strany zveřejnily v programovém prohlášení, budou skutečně plnit v politické praxi.

Aktuálně se ale mluví o velké nestabilitě země...

Ono záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Řekl bych, že ta nestabilita na jedné straně byla vyřešena tím, že vznikla vláda, která získala většinu a bude vládnout. Na druhou stranu program obsahuje body, které jsou kritické vůči Evropské unii. Hodně tak bude záležet na tom, do jaké míry budou chtít obě strany prosadit klíčové části svého programu. Pokud by je prosadily v plné míře, jak slibovaly, tak by to skutečně mohlo způsobit velký tlak na italskou ekonomiku a rozpočet. To by pak mohlo mít následky v celé eurozóně.

Itálie patří také mezi země, které uprchlická krize zasáhla nejvíce. Nový ministr vnitra Matteo Salvini uvedl, že EU musí pomoci Itálii vypořádat se s náporem migrantů, jinak se země bude nucena poohlédnout po jiných řešeních. Hrozí podle vás italexit?

Ne, to si nemyslím. To je věc, od které obě vládnoucí strany upustily. Před volbami se skutečně vyjadřovaly proti Evropské unii či proti euru, ale když do vlády šly, tak to z programu zmizelo. Dokonce, co jsem si všiml, tak tyto zmínky vyškrtaly i ze svých webových stránek. Proto se domnívám, že k italexitu nedojde.

Co se týče problematiky kolem uprchlické krize, je reálné, že Evropská unie vyhoví požadavkům Itálie?

To je samozřejmě druhá věc. V rámci migrační politiky se Italové vždy snažili prosazovat věci, které Evropská unie většinou házela pod stůl, za velkého přispění členských zemí bývalého komunistického bloku. Myslím si, že to se příliš nezmění. Ale těžko teď odhadovat, co se bude dít, protože tamní vláda je na svém počátku.

Itálii dluh neodpustíme, vzkázala Merkelová nové vládě v Římě. Není to ale právě ta poslední kapka pro Itálii?

Ne. Tohle bude spíš navazovat na předchozí slovní přestřelky mezi Merkelovou a současnými vládními stranami. Itálie je zemí, která je velmi ekonomicky inkorporovaná do evropských struktur a nedovedu si představit, že by najednou odešla. Takové rozhodnutí by pro ni bylo obrovskou katastrofou. Myslím, že na pořadu dne tamní vlády budou hlavně ekonomické záležitosti země a stabilizace aktuální situace. Jestli se jim to ale v nejbližší době povede, je otázka.

Pokud bychom zůstali u spekulací, co by případný odchod Itálie znamenal pro Evropskou unii? Mohl by inspirovat další země?

Já se skutečně domnívám, že to není na pořadu dne. Spíše naopak. Můžeme to vidět rovnou na příkladu Velké Británie. Všichni vidí, s jakými problémy se Británie v rámci brexitu potýká a celkem to jejich propagování vystoupení z Evropské unie zmírnilo. A to je Velká Británie v daleko lepší pozici než státy na kontinentě. Přesto se ukazuje, že vystoupení z EU není nic jednoduchého. Takže si nemyslím, že by se do toho někdo nyní hrnul.