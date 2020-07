Itálie se z epidemie začíná pomalu zotavovat, jizvy zůstávají

Celostátní karanténa zavedená v Itálii kvůli šíření koronaviru je minulostí a denní počet mrtvých s covidem-19 klesá. Italové se ale dál potýkají s následky epidemie, která v zemi zabila téměř 35 tisíc lidí a otřásla životy milionů dalších, píše agentura Reuters.

Marco Mori je katolický kněz z Brescie, jednoho z nejvíce zasažených měst v Lombardii, která byla epicentrem šíření koronaviru v Itálii. V březnu v provincii Brescia zemřelo o 292 procent více lidí než v průměru ve stejný měsíc v letech 2015 až 2019. Do konce dubna tam zaznamenali 2500 potvrzených úmrtí s covidem-19.

Krátce poté, co v Lombardii zjistili první případ infekce, umístil Marco Mori do svého kostela knihu. Lidé do ní mohli vpisovat své myšlenky, modlitby a obavy, které měli na srdci v době, kdy se virus šířil městem. Kniha se zřejmě v září dočká vydání.

"Je mi deset let, ale můj strach je větší než já. Doufám, že Pán nám pomůže v této zlé situaci a že bude rozumět našim srdcím, i když nemůžeme na mši," napsala například dívka jménem Martina.

Mezi farníky otce Marka si virus vyžádal zhruba desítku obětí, ale on sám žehnal mnohem více mrtvým s covidem-19. "Osmadvacátý březen byl dnem, kdy jsem požehnal nejvíce tělům... bylo jich kolem dvaceti," řekl kněz agentuře Reuters.

Otec Marco

Otec Marco utěšoval pacienty, kteří byli uvězněni ve svých domovech, a zaopatřoval ty, kteří odcházeli ze světa.

Během dlouhé celostátní karantény nesměli kněží z menších měst doprovázet věřící ze svých farností na poslední cestě do krematoria v Brescii, ale Mori tam byl a dával poslední sbohem lidem, které ani neznal.

V jednom okamžiku se ocitl před šestnácti rakvemi ve skladě pohřebního ústavu. "Pod křížem na každé rakvi byl nacpaný papírek se jménem, totéž jméno bylo napsáno ještě na štítku na rakvi, aby se zabránilo záměně," řekl.

Osmnáctého května otec Marco sloužil poprvé po téměř třech měsících mši. "Skoro jsem plakal při pohledu na všechny ty lidi, kteří opět přišli do kostela," řekl.