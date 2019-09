Italský region láká nové obyvatele, nabízí jim přes půl milionu

Molise, druhá nejmenší italská oblast nacházející se na jihu země, trpí nedostatkem obyvatel. Prezident regionu Donato Toma se snaží nové obyvatele nalákat tím, že jim nabízí 700 eur (zhruba 18 tisíc korun) měsíčně po dobou tří let. Celkem tedy kolem 25 tisíc eur (zhruba 647 tisíc korun). Musí se ovšem jednat o vesnici s méně než dvěma tisíci obyvateli a nový rezident se navíc musí zavázat k tomu, že bude v oblasti podnikat. Zprávu přinesl server The Guardian.

"Kdybychom nabídli finance jen tak, šlo by pouze o další charitativní gesto. Chtěli jsme toho udělat víc, chtěli jsme, aby zde lidé investovali. Mohou se věnovat jakémukoli byznysu: otevřít si pekárnu, papírnictví, restauraci... cokoliv. Je to způsob, jakým můžeme do našich měst zase vdechnout život a zároveň zvýšit populaci," řekl pro The Guardian Donato Toma, prezident Molise.

Městečkům a vesnicím, které mají méně než dva tisíce obyvatel, Toma mimo jiné přislíbil 10 tisíc eur měsíčně, které se mají investovat do infrastruktury a pořádání kulturních akcí. "Není to jen záležitost zvyšování populace. Lidé také potřebují infrastrukturu a musejí mít důvod, proč tady zůstat. Jinak skončíme zase tam, kde jsme před pár lety začali," vysvětlil své rozhodnutí.

Podle Národního statistického úřadu Istat opustilo od roku 2014 region Molise kolem devíti tisíc obyvatel. Současná populace je 305 tisíc obyvatel. Jen v loňském roce tam zemřelo nebo se přestěhovalo jinam 2800 lidí. V devíti různých městečkách se nenarodilo ani jedno dítě.

S poklesem populace se ale potýká celá Itálie, uvádí The Guardian. Mezi lety 2014 a 2018 klesl počet italských občanů o 677 tisíc. Podle odborníků jsou na vině zejména dva faktory: pokles porodnosti, který se nachází na historicky nejnižší úrovni, a sílící migrace mladých obyvatel do jiných evropských zemí za lukrativnějšími pracovními příležitostmi.

Podle odhadů OSN je navíc Itálie jedinou velkou evropskou zemí, u níž bude úpadek pokračovat i v následujících pěti letech. A nelichotivou bilanci má stát rozkládající se na Apeninském poloostrově i ve stáří populace. Hůře už je na tom jen Japonsko.

K podobnému kroku jako Molise se už začátkem roku rozhoupali v sicilském městě Sambuca. Aby tam vyřešili problém s populací a chátrajícími domy, nabízejí lidem obydlí za pouhé euro.