Johnson dosadil na ministerské posty sklaní zastánce brexitu

Nový britský premiér neztrácel čas, ihned vystoupil s bojovně laděným proslovem a na ministerské posty dosadil své lidi, tedy skalní zastánce brexitu. Tak komentují světová média dění v Británii, kde byl ve středu jmenován novým premiérem Boris Johnson.

Server Politico na svých stránkách píše o "prvním dni revoluce Borise Johnsona". Všímá si zejména výměn na ministerských postech, které nazývá "nemilosrdnou čistkou", a poznamenává, že o funkce přišly zejména hlavní postavy z doby vlády Theresy Mayové. Celkem rezignovalo nebo bylo vyměněno 17 ministrů a členů širšího kabinetu. Od předchozí éry se Johnson snaží celkově odstřihnout, ihned dal totiž najevo, že skončilo "nerozhodné a váhavé období", které panovalo za Mayové. A ve svém prvním projevu v roli ministerského předsedy přislíbil, že Spojené království odejde z Evropské unie k 31. říjnu v každém případě, a to s dohodou s Bruselem, nebo bez ní.

Jak nicméně server Politico podotýká, v případě jakéhokoli pokusu odejít bez dohody bude Johnson čelit výrazné opozici z řad poslanců. A tím, že jen během prvního dne vyhodil tolik lidí, si získal již na začátku nové nepřátele.

Americký deník The New York Times si rovněž všímá Johnsonova prvního proslovu ve funkci premiéra, který zněl "extrémně přesvědčivě". A nový šéf kabinetu, jehož výřečnost často překonala jeho výkon, při něm vypadal sebevědomě. "Zdá se, že Johnson je odhodlaný dokázat, že může nechat stranou své klaunské vystupování a že chce ve funkci zabodovat," dodal list. Vypadá to, že ho ani netrápí skutečnost, že má k dispozici jen malou parlamentní většinu, a to navíc v době, kdy je hluboce rozdělená jak jako jeho konzervativní strana, tak celá Británie.

O nově sestaveném kabinetu píše i francouzský deník Le Monde, který si všímá toho, že Johnsonova vláda má za úkol dosáhnout odchodu země z Evropské unie za 99 dní a že se kvůli tomu nový premiér obklopil euroskeptiky. "Musíme splnit sliby a vystoupit z Evropské unie k 31. říjnu. A to je bez diskuze," citoval list Johnsonova slova pronesená bojovným tónem. Ministerský předseda tak podle deníku lehce obměnil jeden ze svých dosavadních hlavních sloganů, a sice "brexit za jakoukoli cenu".