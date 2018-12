"Neslýchaný skutek". Němci spílají poslanci, střílel s rasisty

Německý poslanec českého původu Petr Bystroň se na služební cestě v Jihoafrické republice setkal s členy krajně pravicové skupiny Suidlanders a zúčastnil se s nimi společného cvičení ve střelbě. Služební cestu poslanci německé protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) hradil Spolkový sněm, informovala televize ARD.

Zástupce Afd v zahraničním výboru Spolkového sněmu potvrdil, že se cvičení ve střelbě zúčastnil. Suidlanders jsou protestantismem inspirované uskupení bělochů ze zálibou ve zbraních a "s jednoznačným sklonem k rasismu".

Němečtí sociální demokraté (SPD) a Zelení Bystroně ostře kritizovali. Místopředseda Spolkového sněmu Thomas Oppermann (SPD) na twitteru napsal, že pokud se Bystroň cvičné střelby opravdu zúčastnil, měla by se o věc zajímat německá kontrarozvědka. "A možná to byla jeho poslední služební cesta," podotkl Oppermann.

Poslankyně za Zelené Britta Hasselmannová poznamenala, že AfD se nemůže vážně tvářit, že nemá nic společného s rasismem. Služební cesta s nácvikem střelby je podle ní neslýchaný skutek, který "volá po objasnění".

Bystroň sám řekl televizi ARD, že se styky se Suidlanders nemá žádný problém. Podle něj jde o organizaci vzešlou z jihoafrické občanské společnosti. "Vnímal jsem to tak, že to je organizace převážně bílých farmářů, kteří mají strach o svůj život a organizují se, aby přežili, pokud by došlo k nejhoršímu," prohlásil Bystroň.

Podle DPA neexistují spolehlivé údaje o počtu členů Suidlanders; odhady však hovoří o několika tisících, samotná organizace pak o desetitisících. Členové pocházejí především z menšiny hovořící afrikánštinou, která byla u moci do překonání režimu apartheidu v roce 1994.

Jihoafrická vláda se od minulého roku vyslovuje pro vyvlastnění bílých majitelů pozemků bez odškodnění, což je vodou na mlýn malých extremistických skupin v JAR. Bystroň mimo jiné v září doprovázel schůzku českého prezidenta Miloše Zemana s bývalým hlavním stratégem Bílého domu Stevem Bannonem, který usiloval o spojení nacionalistických a populistických sil v Evropě.