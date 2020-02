Přes 130 nakažených, zrušený benátský karneval a fotbalové zápasy

Počet lidí nakažených koronavirem v Itálii už překročil 130, nemocní jsou v pěti regionech na severu země. Oznámil to v neděli šéf civilní obrany Angelo Borrelli. Pro více než 50 000 obyvatel 11 obcí a měst, kde se infekce objevila, platí úplná karanténa. Vláda rezidentům zakázala je opustit, zvenčí se do nich kvůli uzavřeným přístupovým cestám nikdo nedostane. Kvůli nárůstu počtu nemocných budou v lidnatých regionech Lombardie, Piemont a Benátsko na týden uzavřené všechny školy, ruší se veškeré veřejné akce a předčasně skončí i tradiční, turisty hojně navštěvovaný karneval v Benátkách.

Jen v Lombardii je nyní podle guvernéra tohoto regionu Attilia Fontany 89 potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažení už jsou i ve více než milionovém Miláně, nejvíce případů ale stále připadá na město Codogno, odkud se zřejmě infekce rozšířila.

Fontana po domluvě s ministrem zdravotnictví Robertem Speranzou nařídil uzavření všech škol od mateřských školek až po univerzity; až do odvolání se nemají konat ani žádné větší kulturní, sportovní či zábavné akce, a to ani v soukromí. Hrát tak nebude například ani slavná milánská opera La Scala. Lombardie patří k nejbohatším italským regionům a opatření se dotknou deseti milionů jejích obyvatel.

Téměř shodné kroky podnikl i guvernér sousedního pětimilionového Benátska Luca Zaia. Kromě uzavření škol a muzeí nařídil i ukončení slavného benátského karnevalu. Ten sice začal už 8. února, jeho vyvrcholení ale mělo přijít v úterý. V Benátsku zatím úřady registrují 24 nakažených. Alarmující ale podle nich je, že tři nemocní se už objevili i v Benátkách, ačkoli ještě v sobotu byly všechny potvrzené případy z obce Vo Euganeo nedaleko Padovy, odkud pocházela první italská oběť koronaviru.

Preventivní uzavření univerzit nařídil i sousední region Furlansko-Julské Benátky, kde zatím není ani jeden nemocný.

Testy v neděli prokázaly nákazu koronavirem rovněž u šesti pacientů v Turíně v regionu Piemont, uvedl list La Stampa. Taktéž tento pětimilionový region proto nechá na týden zavřít brány všech škol.

V Itálii kvůli koronaviru zemřeli dva lidé - 78letý muž a 76letá žena. Z celkem 132 nakažených je podle Borrelliho 26 pacientů ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče. Zdravotníci provedli přes 3000 dalších testů, na jejichž výsledky se nyní čeká.

Italská vláda v sobotu pozdě večer oznámila, že nařídila uzavřít přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji. "Je zakázán vstup do těchto měst i jejich opuštění," komentoval mimořádné vládní opatření italský premiér Giuseppe Conte. Kdo se pokusí uzávěru porušit, tomu hrozí "trestní stíhání", dodal Conte s tím, že v případě potřeby bude do oblasti povolána armáda.

Přísný režim se týká asi 50 000 lidí v 11 obcích a městech zejména v provincii Lodi, kde jsou už od pátku zavřené školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa.

"Musíme podniknout veškeré myslitelné kroky, abychom zabránili šíření viru. Postižených lidí je mi líto, ale izolace je jediný způsob, jak zabránit, aby se z epidemie stala pandemie," řekl guvernér Fontana televizní stanici Sky.