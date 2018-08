Provozovatelé kempu skončili ve vazbě kvůli záplavám

Francouzská policie vzala do vazby dva pracovníky německého svazu, který provozoval kemp v jižní Francii. Tento týden si tam náhlé záplavy vynutily evakuaci stovek lidí, dodnes se pohřešuje 66letý Němec. Devět dětí z kempu se lehce zranilo.

Provozovatelé údajně věděli, že je tábořiště na místě, které může být za deště ohroženo záplavami. K postavení kempu neměli povolení.

Prokurátor města Nimes Eric Maurel řekl, že provozovatelé o riziku věděli. Proti dvěma zástupcům sdružení, jež sídlí v německém Leverkusenu, je vedeno vyšetřování kvůli "způsobení neúmyslného zranění, ohrožení života jiných, práci na černo a využívání kempu bez povolení".

Pátrání po pohřešovaném Němci, který v táboře pracoval, zatím pokračuje. Muž se snažil před stoupající vodou ukrýt v karavanu, který ale voda odnesla. Přívěs policie našla u řeky Ardeche, ale byl prázdný. Kemp, z nějž bylo potřeba ve čtvrtek narychlo evakuovat 180 dětí, se nacházel v Saint-Julien-de-Peyrolas. Devět z dětí se zranilo, karavany, stany a další zařízení voda zničila. Policisté několik dětí našli na stromech. Voda stoupala velkou rychlostí až do výšky dospělého člověka.

Starosta Saint-Julien-de-Peyrolas René Fabregue řekl, že provozovatele kempu upozornil na nebezpečí ještě před tím, než začalo pršet. Přívalový déšť postihl hlavně jihofrancouzský departement Gard, kde muselo být ve čtvrtek evakuováno 750 lidí. Pohotovost byla vyhlášena v šesti departementech a celkově bylo třeba evakuovat na 1600 lidí. K zásahu byly nasazeny také vrtulníky.

#ExtremeWeather Hundreds of campers, including over 100 German children, were evacuated from southern France after flash floods tore through the area. An elderly German man who took shelter in his camper is still missing @dwnews https://t.co/icRvvdu3ef pic.twitter.com/3hGObRzdao