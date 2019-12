Stávky ve Francii trvají už osmý den, doprava je omezená

Ve Francii osmým dnem pokračují stávky v dopravě a demonstrace kvůli plánované důchodové reformě, jejíž podrobnosti vláda představila ve středu. Projev premiéra Édouarda Philippa ale odbory neuspokojil, píše místní tisk. V centru Paříže se odpoledne čeká protestní pochod a demonstranti blokují hlavní francouzský přístav Le Havre nebo poštovní třídírnu v Nantes. Představitel jednoho ze železničních odborových svazů pohrozil, že stávka se protáhne do Vánoc, pokud vláda "nepřijde k rozumu".

"Stávka pokračuje, protože vláda trvá na svém," řekl serveru francetvinfo.fr generální tajemník železničních odborů CGT Laurent Brun.

Stejně jako v minulých dnech je především omezen provoz železnice a pařížské hromadné dopravy. Nejede například čtvrtina vlaků mezi francouzskými městy včetně rychlovlaků TGV a zhruba polovina příměstských spojů. S komplikacemi musejí počítat také cestující, kteří chtějí použít vlak k cestám do zahraničí. Kvůli stávce pojedou jen některé spoje do Británie, Belgie, Německa a Švýcarska.

"Trvá to týden, je to už únavné," řekl deníku Le Parisien pekař z pařížského předměstí jménem Hassan, jemuž cesta do práce nyní trvá téměř tři hodiny místo obvyklých 40 minut.

Obchodníci z městských center hlásí ztráty, podle jejich profesního sdružení jim výnosy klesly od začátku protestů minulý čtvrtek o 15 procent. Daří se naopak například firmám poskytujícím sdílená kola nebo koloběžky.

Stávka v opeře

Pařížská Opera kvůli stávce tanečníků musela zrušit 15 představení a přišla o 2,5 milionu eur (64 milionů korun). Členové baletu totiž dosud odcházejí do důchodu ve 42 letech, po reformě by o výhodu předčasné penze zřejmě přišli.

Philippe ve středu uvedl, že transformace důchodového systému ve Francii vymaže nejrůznější výjimky, nová pravidla však podle něj budou spravedlivá. Zákonnou hranicí pro odchod do penze zůstane věk 62 let. Systémem bonusů a slev chce přitom vláda motivovat k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Reformu bude ještě projednávat parlament.