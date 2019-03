Střelba v Utrechtu: Minimálně tři mrtví, po pachateli se pátrá

Tři mrtvé a devět zraněných, z nich tři jsou ve vážném stavu, si dnes vyžádala střelba v tramvaji v nizozemském městě Utrecht. Na twitteru to oznámil starosta města Jan van Zanen. Policie jako motiv nevyloučila terorismus a po střelci pátrá. Stejnojmenná provincie Utrecht zvýšila na nejvyšší stupeň varování před možným teroristickým útokem, zpřísněná bezpečnostní opatření ale platí na řadě míst v celém Nizozemsku. V pohotovosti je i armáda. Premiér Mark Rutte incident označil za znepokojivý, situaci se již věnuje krizový protiteroristický štáb.

"Myslíme na rodiny obětí," řekl ve videovzkazu van Zanen. Policie bilanci obětí zatím nezveřejnila, na tiskové konferenci ji nesdělil ani Rutte. Starosta dodal, že město vnímá incident jako teroristický útok. Za teroristický čin považuje útok podle veřejnoprávní stanice NOS také nizozemský protiteroristický štáb.

Policie ve městě Utrecht vyzvala školy, aby své budovy a areály uzamkly. V celé provincii pak platí nejvyšší varování před teroristickým útokem. Zpřísněná opatření ale byla zavedena i v jiných částech Nizozemska, především na letištích a v klíčových místech veřejné infrastruktury.

Kvůli střelbě policie pátrá po 37letém Gökmenu Tanisovi, který se narodil v Turecku. Portál Hart van Nederland poznamenal, že Tanis je stíhán také kvůli znásilnění z roku 2017.

Server NU.nl citoval svědka, který vypověděl, že útočník kolem sebe divoce střílel. Portál AD s ohledem na výpovědi dalších svědků nevyloučil, že střelců bylo více.

Premiér Rutte řekl, že je situací v Utrechtu hluboce znepokojen. Dodal, že kvůli incidentu svolal krizové zasedání vlády.

