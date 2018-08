Vatikán změnil názor na trest smrti

Římskokatolická církev ve čtvrtek formálně oznámila změnu svého náhledu na trest smrti, považuje ho za nepřípustný za jakýchkoli okolností. Vatikán uvedl, že nový postoj k hrdelnímu trestu odráží názor papeže Františka, který trest smrti naprosto odmítá. Dosavadní katechismus přitom trest smrti povoloval ve výjimečných případech.

Podle současného papeže je trest smrti vždy nepřípustný, protože "útočí na lidskou důstojnost". Do nynější doby platící katechismus, který schválil v roce 1997 papež Jan Pavel II., trest smrti přitom povoloval s tím, že potřeba tohoto trestu "je velmi řídká, téměř neexistující". Katolická církev nicméně hrdelní trest připouštěla v případě, že byl "jediným možným způsobem, jak efektivně chránit lidské životy před nespravedlivým agresorem".

Nové učení nicméně říká, že předchozí politika je zastaralá a že existují i další způsoby, jak chránit společnost, uvedla agentura AP. Podle církevního učení je nyní "trest smrti nepřípustný, protože jde o útok na nedotknutelnost a důstojnost jedince". Církev by proto uvítala jeho zrušení po celém světě. Text nového učení byl schválen již v květnu, Vatikán ho ale zveřejnil až ve čtvrtek.

#PopeFrancis has approved a revision of the Catechism of the Catholic Church, changing paragraph 2267 to read "the death penalty is inadmissible". https://t.co/w21NTfJTL4