NASA vypustila satelit, který bude měřit vrstvy ledu na Zemi

Z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii v sobotu vypustili satelit ICESat-2, jehož úkolem bude měřit vrstvy ledu na Zemi. Informoval o tom americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Satelit naváže na práci družice, která přestala fungovat v roce 2009. Ve srovnání s ICESat-1 však bude sbírat dvěstěpadesátkrát více informací.

Raketa Delta 2, která satelit vynesla na oběžnou dráhu, odstartovala ze základny v neděli v šest hodin ráno místního času (tři hodiny odpoledne SELČ).

Podle Michaela Freilicha, ředitele oddělení NASA, které se zabývá výzkumem naší planety, se díky satelitu prohloubí znalosti o ledu pokrývajícím Grónsko a Antarktidu a o tom, jak jeho tání přispívá ke stoupání hladiny světových oceánů.

ICESat-2 nese podle AP jediný přístroj, laserový výškoměr, který měří výšku na základě toho, jak dlouho trvá fotonu, než doputuje z družice na zemský povrch a zpět.

ICESat-2 je nástupcem satelitu ICESat-1, který fungoval v letech 2003 až 2009. V uplynulých devíti letech vědci z NASA světové ledovce monitorovali pomocí leteckých záběrů v rámci operace IceBridge.

