Falešná plastická chirurgička zohavila několik pacientek

Ruská policie vyšetřuje případ falešné plastické chirurgičky, která zohavila nebo zmrzačila desítky pacientek. Ženy, jež u ní podstoupily operaci, jí daly přezdívku Frankenstein. Některé zákroky dokonce prováděla doma ve sklepě za pomocí světla z mobilního telefonu, uvedla soukromá prokremelská televize REN TV. Žena je na útěku, policie po ní pátrá. Koncem března o tom informoval server Daily Mail.

Ukrajinka Alyona Verdyová ve věku kolem třiceti let pracovala na klinice v Krasnodaru, kde vedení obelstila falešnými certifikáty. Klienty zlákala tím, že své služby nabízela za nízkou cenu.

Její operace ale dopadly katastroficky. Jedna z pacientek přišla o nos, druhé zůstala díra v jednom prsu, třetí měla své genitálie povytáhnuté "moc nahoru"... Právě po sérii neúspěšných zákroků a zhlédnutí fotografií zohyzděných těl pacientek pojala klinika podezření o falešné kvalifikaci Verdyové a rozběhla vyšetřování.

"Když jsme se lidí zeptali, proč své případy nenahlásili, odpověděli, že to byla jejich doktorka a že si mysleli, že to má pod kontrolou. Pak vyšly najevo příběhy, po kterých se nám zježily vlasy," řekl bývalý ředitel krasnodarské kliniky. Verdyová byla nejprve suspendována, později propuštěna. Sama pro REN TV sdělila, že na klinice skončila, protože tam neměli dostatek léků proti bolesti. Vedení se jí pak mělo pomstít a zahájit proti ní vykonstruované vyšetřování.

Nyní případ vyšetřuje policie, falešnou lékařku se ji ale nedaří vystopovat. Oběti ji hodlají postavit před soud. "Odřízla mi kousek pod hrudí a vyhodila ho. Zašila mě a kůži přitáhla moc těsně. Moje ženské genitálie začaly stoupat nahoru. Sešila mě tak, že mi kůže vyčnívala z boku jako rybí ocas," svěřila se pro REN TV 33letá pacientka Anastázie Ismailová, která prodala své auto, aby mohla operaci zaplatit.

Verdyová ji ujistila, že všechno je v pořádku a že nápravnou operaci není nutné dělat na klinice, ale u ní doma. Tu Ismailová rovněž podstoupila. Poté trpěla akutní bolestí a lékaři ji diagnostikovali nekrózu. "Tam, kde mají obvykle ženy v kuchyni nože a vidličky, tam má ona skalpely a jehly. Vlastně ani nevím, proč jsem s operací souhlasila. Prostě mě nějak dokázala přesvědčit. Nejprve vás ponížila, potom ujistila o tom, že jste ošklivá a že vám může pomoci jen ona. A vy jste ji věřili," doplnila Ismailová.

Společně s dalšími pacientkami poskytla vyšetřovatelům veškeré potřebné materiály a výpovědi a doufá, že se policii brzy podaří Verdyovou dopadnout

