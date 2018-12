Maduro po schůzce s Erdoganem odletěl za Putinem

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí odletěl do Moskvy, kde se setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem s cílem posílit strategické vztahy. Stalo se tak krátce poté, co Madura ve Venezuele navštívil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten při své první oficiální návštěvě Caracasu kritizoval sankce uvalené na venezuelský režim.

"Odlétám do Moskvy na pracovní jednání, nezbytnou pracovní návštěvu prezidenta Vladimira Putina," řekl venezuelský prezident novinářům krátce před odletem do Ruska. Doplnil přitom, že setkání s Putinem bude "brilantním" ukončením roku 2018, a to zejména v otázce "strategických vztahů, které si Venezuela buduje ve světě".

Maduro se snaží získat silnější podporu od svých spojenců poté, co se ujal svého druhého funkčního období a vzhledem k tomu, že čelí tlaku velké části mezinárodního společenství.

Ještě v pondělí Maduro v Caracasu přijal tureckého prezidenta Erdogana, který Venezuelu poprvé oficiálně navštívil. "Omezení obchodu a sankce jsou chybou a pouze zvyšují nestabilitu," uvedl Erdogan při návštěvě, čímž narážel na sankce, které proti venezuelskému režimu zavedly Spojené státy.

V uplynulých dnech Madura navštívili představitelé Íránu a Severní Koreje