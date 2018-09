Mírová smlouva s Japonskem bude do konce roku, doufá Putin

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl Japonsku uzavřít mírovou smlouvu do konce roku, a to bez jakýchkoli podmínek. Veškeré sporné otázky by měly být podle ruského prezidenta vyřešeny až poté. Moskva a Tokio o mírové smlouvě bezvýsledně jednají od konce druhé světové války, rozhovory blokuje územní spor o jižní Kurily.

"Uzavřeme do konce roku mírovou smlouvu bez jakýchkoli předběžných podmínek," obrátil se Putin na tiskové konferenci k japonskému premiérovi Šinzóovi Abemu. "Až pak na základě mírové smlouvy budeme jako přátelé řešit všechny sporné otázky. Soudím, že by to ulehčilo řešení problémů, s nimiž se nedokážeme vyrovnat už sedmdesát let," řekl prezident japonskému partnerovi.

Mírová smlouva mezi oběma zeměmi nebyla po druhé světové válce uzavřena kvůli územnímu sporu o původně japonské ostrovy na jihu Kuril anektované Ruskem. Moskva opakovaně označuje zábor jihokurilských ostrovů za nezvratný výsledek druhé světové války. Připouští realizaci společných projektů na ostrovech, ale na své svrchovanosti trvá.

Abe na nabídku Putina bezprostředně nereagoval, podle agentury TASS jen poznamenal, že je v otázce mírové smlouvy pro "změnu přístupu".

Putin na tiskové konferenci komentoval i situaci na Korejském poloostrově. Potvrdil, že vůdce KLDR Kim Čong-una pozval k návštěvě Ruska "v jakémkoli termínu". Pokud jde o denuklearizaci poloostrova, k níž se Kim zavázal, měla by podle ruského prezidenta Severní Korea dostat mezinárodní záruky bezpečnosti.

Záruky by Pchjongjangu mohly dát jaderné mocnosti, řekl Putin. "Pokud se Severní Korea spokojí s americkými zárukami, budeme rádi. Zřejmě se tak ale nestane, buďme realisty. Na místě budou mezinárodní záruky, o nich je třeba mluvit," konstatoval.

Putin pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa za "novátorský přístup" a smělost, kterou projevil při řešení korejské krize. KLDR už ale vykročila na cestě k denuklearizaci a teď čeká na odpověď, přinejmenším na nějaké signály Washingtonu, dodal ruský vůdce.

Putin se ve Vladivostoku účastní Východního hospodářského fóra, na které pozval nejvyšší představitele Číny, Japonska a Jižní Koreje. Třídenní akce skončí ve čtvrtek.