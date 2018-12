NATO došlo k závěru: Rusko porušuje dohodu o likvidaci raket

Severoatlantická aliance došla k závěru, že Rusko vývojem a rozmístěním rakového systému 9M729 porušuje smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Systém podle NATO představuje výrazné riziko euroatlantické bezpečnosti. V prohlášení to po svém jednání uvedli ministři zahraničí členských zemí aliance.

"Jednoznačně podporujeme zjištění Spojených států, že Rusko porušuje své závazky plynoucí ze smlouvy INF," napsali ministři v prohlášení.

Spojené státy v reakci na rozhodnutí Severoatlantické aliance rozhodly, že vypoví smlouvu s Ruskem, pokud se Moskva nezačne řídit podmínkami smlouvy. Lhůtu na nápravu daly USA ve výši 60 dnů. V Bruselu to po jednání se svými kolegy uvedl americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Američané mají ve svém postupu jednoznačnou podporu všech zemí aliance. Ministři zahraničí NATO ve společném prohlášení uvedli, že Rusko vývojem a rozmístěním raketového systému 9M729 hrubě smlouvu IMF porušuje. Systém podle NATO představuje výrazné riziko euroatlantické bezpečnosti.

"Přistupujeme k tomu z několika důvodů. V první řadě proto, že kroky Ruska hluboce podkopávají bezpečnost Spojených států a bezpečnost našich spojenců a partnerů," řekl Pompeo. Pro Spojené státy podle něj nemá smysl, aby zůstávaly svázány podmínkami dohody, které je omezují v případné odpovědi, pokud se druhá strana zjevně přestala dohodou řídit.

Pokud ruská strana svůj přístup nezmění, začne za 60 dní běžet půlroční "výpovědní" lhůta, kterou smlouva INF předpokládá, oznámil Pompeo. "V oněch 60 dnech nebudeme vyrábět, testovat nebo rozmísťovat žádné systémy (které by INF porušovaly)... a uvidíme, co se stane," řekl americký ministr. Ruská strana však podle něj zatím nijak nedává najevo, že by měla zájem své chování změnit.

Česko souzní s USA

"Rusko obrátilo trend snižování jaderného nebezpečí v Evropě, kde má Amerika desetitisíce vojáků a kde žijí a pracují miliony našich civilistů," míní Pompeo. V nebezpečí je podle něj také daleko větší počet občanů evropských zemí.

Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka není dlouhodobě možné, aby jedna strana smlouvu porušovala a druhá se jí řídila. "Chápeme americký postoj. Pro ČR a celou řadu spojenců je ale také důležité pokračovat v úsilí o mezinárodní odzbrojení. Tato smlouva je důležitým pilířem režimu kontroly zbrojení v Evropě," připomněl Petříček.

Ruské porušování podmínek dohody INF podle Pompea nelze vidět odděleně od jeho dalších kroků na mezinárodní scéně, například v Gruzii, na Ukrajině, v Sýrii, při vměšování do voleb v jiných zemích či při pokusu otrávit někdejšího agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.

Americký ministr upozornil, že řada dalších zemí, třeba Čína nebo Írán, vůbec není INF vázána a mohou stavět zbrojní systémy, jaké chtějí. Podle Washingtonu není důvod nadále přenechávat takovou zásadní vojenskou výhodu státům jako je Čína, zvlášť když podobné zbraně mohou být využity k zastrašování USA či amerických spojenců v Asii. Pokusy o rozšíření dohody podle něj už přitom třikrát zklamaly.

Pět let diskuzí bez výsledků

Pompeo zdůraznil, že Spojené státy nadále nehodlají podporovat mezinárodní smlouvy, které podkopávají jejich vlastní bezpečnost, jejich zájmy a hodnoty. "Amerika má zájem na vládě práva. Když se k něčemu zavážeme, dodržíme to. Ale od našich partnerů čekáme to samé. Pokud se ukáže, že nedodrželi slovo, ponesou následky," prohlásil americký ministr zahraničí.

Pompeo upozornil, že Rusko smlouvu INF, domluvenou mezi USA a tehdejším SSSR, nezačalo porušovat jen tak z ničeho nic. Střely, které dohodu porušují, testuje Rusko podle amerického ministra na střelnici Kapustin Jar od poloviny prvního desetiletí 21. století, a to jak z mobilních, tak z pevných odpalovacích zařízení.

Ministři zahraničí NATO ve společném prohlášení uvedli, že aliance a USA se pět let opakovaně pokoušeli s Ruskem o věci diskutovat, a to jak ve dvoustranných rozhovorech, tak na vícestranných fórech.

"Rusko na naše obavy odpovídalo popíráním a mlžením. Rusko teprve nedávno vůbec uznalo existenci raketového systému, ale bez toho, aby poskytlo nutnou transparentnost nebo vysvětlení," uvedli ministři zemí aliance.

"Přes čtyři roky Moskva předstírala, že vůbec neví, o jaké střele Spojené státy mluví, a to přes to, že jsme poskytli rozsáhlé informace o jejích parametrech a historii testování," podotkl americký ministr. Rusko podle něj postoj změnilo až poté, co USA v listopadu loňského roku zveřejnily ruské označení systému. "Pak historku změnili a ze střely, která neexistuje, byla náhle existující střela, která ovšem podle nich odpovídala podmínkám smlouvy INF," uvedl.