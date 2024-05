Severní Korea plánuje v následujícím týdnu vypustit do vesmíru družici, uvedlo Japonsko

Severní Korea plánuje do 3. června vypustit do vesmíru družici. Uvedlo to dnes Japonsko, podle kterého ho o plánu informoval Pchjongjang. Půjde o další pokus KLDR umístit na oběžnou dráhu vojenský špionážní satelit, poznamenala agentura AP. Svou první vojenskou družici země vyslala na orbitu loni v listopadu. V reakci na možné vypuštění satelitu zahájilo jihokorejské letectvo cvičení, které se účastní zhruba 20 stíhacích letounů, uvedla agentura Jonhap.

O severokorejském záměru dnes informovala japonská pobřežní stráž, která koordinuje a distribuuje zprávy týkající se námořní bezpečnosti v regionu. Severní Korea orgánu sdělila, že plánuje vypustit "raketu s družicí" s možným startem počínaje dneškem do půlnoci 3. června. Bezpečnostní varování platí ve vodách mezi Korejským poloostrovem a Čínou a východně od filipínského ostrova Luzon.

KLDR po loňském vyslání první družice uvedla, že nasnímala fotografie Bílého domu, Pentagonu či "cílů" v Jižní Koreji. Snímky ale Pchjongjang nezveřejnil. Severokorejský vůdce Kim Čong-un na konci loňského roku na zasedání vládnoucí strany uvedl, že země v letošním roce plánuje do vesmíru vyslat další tři vojenské špionážní družice.

"Poté, co Severní Korea oznámila vypuštění satelitu, (jihokorejská) armáda podnikla let útočné formace a výcvik úderů jako součást demonstrace skvělých schopností a silné vůle naší armády," uvedlo vedení jihokorejské armády. Do cvičení se podle něj zapojilo na 20 stíhaček, včetně strojů F-35 a F-15, pohybovaly se jižně od bezletové linie.

V Soulu dnes v rámci prvních třístranných rozhovorů od roku 2019 jednají představitelé Jižní Koreje, Japonska a Číny. Summitu se účastní prezident Jižní Koreje Jun Sok-jol s japonským premiérem Fumiem Kišidou a předsedou čínské vlády Li Čchiangem. Citlivé téma KLDR na oficiálním programu schůzky není, podotýká AP. Lídři východoasijských zemí ale jednali bilaterálně už v neděli, kdy byla situace na Korejském poloostrově součástí dialogů.