Babiš v Duelu Jaromíra Soukupa: Uprchlická krize? Česko se nemá čeho bát

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si do premiérového dílu po dvouměsíční pauze pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa předsedu vlády a zároveň lídra hnutí ANO Andreje Babiše. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se zaměřili na řešení uprchlické krize nebo se vrátili k událostem spojených s rokem 1968.

Hned v úvodu generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup začal zostra. Připomenul si se svým hostem rok 1968 a s ním související padesáté výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Moderátor se hned premiéra zeptal, co si myslel o tom, jak na jeho proslov reagoval protestující dav. Babiš však uvedl, že se domnívá, že se jednalo o zaplacenou skupinu lidí, kterou financují nepřátelské politické strany.

Následně se debata rozjela. Moderátor i předseda vlády se živě pustili do tématiky o uprchlících. Lídr hnutí ANO totiž nedávno jel vyjednávat do Itálie právě o uprchlické krizi. "Slibovali jsme našim občanům, že vyřešíme kvóty a povinné přijímání ilegálních migrantů, a to jsme vyřešili. Česká republika nemá žádnou povinnost přijmout kvóty, máme pouze dobrovolnou. A já jsem symbolicky řekl, že nepřijmeme žádného ilegálního migranta," vysvětlil stanovisko Babiš. Dodal, že se Česko ale nemá vůbec čeho bát. "Jsme v pohodě. Řešil jsem to hlavně proto, že jsem to chtěl řešit. Proto jsem jel do Itálie," doplnil.

V další části pořadu se rozpovídal o operaci SOPHIA, která bojuje proti pašerákům lidí. "Musíme mít plán, abychom zabránili přílivu, musíme mít jasnou strategii, jak celou situaci ovládnout a vyřešit. Proto jsem našel v rozpočtu peníze, které by se mohly použít na "Marshallův plán". Ten by mohl pomoc vyřešit příliv ilegálních migrantů."

Podle Babiše se musí celý systém urychlit a hlavně zabránit převaděčství. "Za to převaděčství je třeba trest jen dva roky, na to musíme reagovat a zpřísnit to," dodal Babiš.

Uprchlická krize má řešení

Celý blok věnovali oba protagonisté ostré debatě o migrantech. Lídr hnutí ANO několikrát zdůraznil, že bude dělat vše proto, aby svůj návrh šířil dál. Po cestě do Itálie a na Maltu se chystá také za německou kancléřkou Angelou Merkelovou, se kterou budou počátkem září řešit to samé.

Debata se poté přesunula k nové vládě. Jaromír Soukup měl na počátku úvodní slovo, v němž zhodnotil bývalou vládu a také její fungování. Andrej Babiš ho poslouchal se zájmem, v některých pasážích však nesouhlasně kýval hlavou, čehož si všiml také moderátor. Následně se spustila ostrá debata, v níž si oba protagonisté "vyměňovali názory".

"Vy jste četl všechny ty antibabišovské servery, protože vykládáte úplně ty samé nesmysly, jako oni," řekl hned v úvodu nového tematického bloku premiér a hned se vyjádřil také k poznámce moderátora o chybějícím ministrovi zahraničí. "Já dělám evropskou politiku, na ministerstvo zahraničí se ptejte pana Hamáčka," vyjádřil se v krátkosti k problematice kolem nezvoleného Miroslava Pocheho.

Následně se otevřelo téma menšinové vlády hnutí ANO. "Menšinová vláda, která tady vládla 205 dní, byla skvělá. Rozhodla o nárůstu důchodů, což byla priorita. Také jsme rozhodli o slevách na jízdné a slevy jsme dali i studentům," začal Babiš. "Proč jste se zaměřili zrovna na dopravu?" - "Protože je to náklad, od něhož můžeme z větší části těm mladým lidem a důchodcům pomoci. Nová vláda tak pokračuje ve stopách té staré. Státní dluh klesá, nezadlužujeme se, jsme odpovědní hospodáři. Máme také výbornou ministryni financí," chválil Babiš.

