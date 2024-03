Česko se letos po 170 letech rozloučí s užíváním kolkových známek, které sloužily k placení soudních či správních poplatků. Na českém území byly zavedeny za Rakouského císařství 28. března 1854, jejich využívání ke konci letošního roku ruší vládní konsolidační balíček. Nakoupené a nevyužité kolky mohou lidé do konce roku vrátit na pobočkách České pošty, která si za zpětné odkoupení kolků účtuje pět procent jejich nominální hodnoty.

Kolky se vydávají ve stejných nominálních hodnotách jako české mince a bankovky, a to v rozmezí od jedné koruny do 1000 korun. Liší se mezi sebou barevným provedením, každá známka je dvoudílná. Soudní nebo správní poplatky je jimi možné platit do výše 5000 korun. Výhradním distributorem kolkových známek je Česká pošta.

Na pobočkách pošty je také možné kolkové známky až do konce roku vracet. Nepoškozené kolky pošta vykupuje se stržením pěti procent jejich nominální hodnoty. Poškozené vyměňuje za nepoškozené za poplatek ve výši deset procent nominální hodnoty kolku. Lidé, kteří kolky vracejí, se vždy musí prokázat dokladem totožnosti. Na dotaz ČTK, jak velký je zájem o vracení kolků, Česká pošta neodpověděla.

Ke zrušení kolkových známek vláda přistoupila s ohledem na to, že jejich využívání nahrazovaly v rostoucí míře jiné platební metody. Od roku 2014 do roku 2021 se objem prodaných kolků snížil o 27 procent na jednu miliardu korun, zatímco celkové inkaso správních poplatků vzrostlo, uvedlo ministerstvo financí v analýze, na základě které vláda o zrušení kolků rozhodla. Kolkové známky při placení nejčastěji nahrazovaly elektronické formy platby.

Zároveň tisk a distribuce kolkových známek představovaly náklady pro státní rozpočet v desítkách milionů korun ročně. Většinu z toho tvořila provize České poště, která má právo na 6,5 procenta z nominální hodnoty prodaných kolků. V roce 2021, ze kterého jsou poslední dostupné údaje ministerstva financí, inkasovala na provizi 65,4 milionu korun.

Náklady na tisk kolků od roku 2014 byly 3,28 milionu korun. Ministerstvo financí je v té době objednalo u Státní tiskárny cenin ve dvou emisích, a to v roce 2014 a 2016. Pokud by se kolkové známky nezrušily, byla by nutná jejich nová emise nejpozději v roce 2027. Ministerstvo financí odhaduje, že ke konci letošního roku zůstane státu zhruba 20,1 milionu nevyužitých kusů kolkových známek.

Ministerstvo financí také při zdůvodnění zrušení kolků upozorňovalo, že byly v minulosti zneužívány k praní špinavých peněz. Objevily se rovněž případy pokusů o opětovné využití už jednou nalepených kolků.

Česko je předposlední ze zemí, které v minulosti byly součástí Rakouského císařství a dosud kolkové známky používají. Rakousko je zrušilo v roce 2002, Slovinsko v roce 2008. Slovensko v roce 2014 nahradilo kolkové známky elektronickým kolkem. V Maďarsku se nadále kolkové známky používají.