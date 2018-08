Do babyboxu někdo odložil novorozeně. Dostalo jméno Lea

Do opavského babyboxu někdo odložil novorozenou holčičku. Miminko bylo vyzvednuto v 19.05, je zřejmě v pořádku, dostalo jméno Lea. Sdělil to Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Holčička je 174. dítětem odloženým v babyboxu za 13 let jejich existence a stou holčičkou. Je zároveň čtvrtým novorozenětem odloženým do babyboxu ve Slezské nemocnici Opava.

"Dětská lékařka Soňa Krejčí vyzvedla v 19.05 z babyboxu zcela čerstvě narozenou holčičku, zabalenou podle doktorčiných slov v nevzhledném ručníku. Nešťastná maminka jí dokonce ani nepodvázala pupečník," uvedl Hess.

První babybox byl v Česku zprovozněn v červnu 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně. Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou rovněž umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo uvidí.

Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.