Může to klouzat, nabádají silničáři. Přes den se situace zlepší

Silničáři varují před námrazami, ale většina vozovek je se zvýšenou opatrností sjízdná. Kromě námraz řidičům hrozí námrazy nebo se může místy tvořit náledí. Jak to vypadá v jednotlivých krajích?

Vsetínsko a Zlínsko

Silnice na Vsetínsku a Zlínsku mohou ráno místy namrzat, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V okolí Vsetína a Valašského Meziříčí je navíc riziko vzniku ledovky, dohlednost snižuje v některých úsecích hustá mlha. Vozovky ve Zlínském kraji jsou převážně holé a vlhké nebo mokré, na Kroměřížsku většinou suché.

Do 10:00 pak platí na Vsetínsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku výstraha meteorologů před možnou tvorbou náledí.

V regionu je převážně polojasno až jasno, na Vsetínsku spíše oblačno. Místy vane slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout čtyř stupňů Celsia. Přes den bude jasno až polojasno, zpočátku místy oblačno. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle vyskytnout mlhy, a to i mrznoucí. Podobné to bude také večer. Vát bude slabý proměnlivý vítr.

Jihočeský kraj

Většina jihočeských vozovek je sjízdná se zvýšenou opatrností. Vyskytují se namrzající mlhy, jihočeští silničáři nasadili v noci téměř veškerou techniku.

Téměř 80 procent silnic prvních tříd a většina silnic druhých tříd je sjízdná se zvýšenou opatrností. "Jsou namrzající mlhy, může to klouzat. Skoro všechny sypače byly venku, kromě Českokrumlovska, tam to bylo bez výjezdu, protože měli silnice vymrzlé, tak je dispečer neposlal. Řidiči by měli jezdit s větším respektem k situaci," řekl Vykouk. Sypače nasadili silničáři v úterý večer i dnes ráno.

Podle meteorologů budou dnes nejvyšší denní teploty od dvou do pěti stupňů, v 1000 metrech na horách kolem nuly.

Olomoucký kraj

Místy namrzat mohou dnes ráno po nočním ochlazení silnice v Olomouckém kraji, které jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Na namrzající vozovky si musí dát pozor řidiči na Přerovsku či v severní části Olomoucka, kde teploty po úterním oteplení opět spadly po bod bod mrazu.

Hlavní silniční tahy v Olomouckém kraji jsou ráno po chemickém ošetření zpravidla holé a mokré. Silnice ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska pokrývají zbytky ujetého sněhu s posypem. Dispečer šumperské správy silnic tam řidičům doporučuje zvýšenou opatrnost.

Vysočina

Na Vysočině klesly teploty v noci na středu i čtyři stupně pod nulu, silnice nižších tříd mohou být místy namrzlé. Je potřeba, aby řidiči jezdili opatrně, řekl dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený. Hlavní tahy v tomto kraji jsou po chemickém ošetření mokré nebo vlhké.

Silničáři jezdili od úterního večera se 74 sypači. "Byly minus čtyři stupně až nula, beze srážek, takže silnice vymrzaly," uvedl dispečer. Trochu klouzat to místy může na vozovkách sypaných drtí.

Na Vysočině bude polojasno a během dne skoro jasno, nejvyšší teploty budou odpoledne jeden až čtyři stupně Celsia. Dopoledne a večer se místy mohou objevovat mrznoucí mlhy. V noci na čtvrtek klesnou teploty znovu pod nulu.

Jih Moravy

Téměř dvacet nehod řešili ráno policisté v Jihomoravském kraji, ve dvou případech šlo o nehodu hromadnou. Jejich příčinou byly většinou namrzající silnice, zejména na mostech a pod nimi.

"V celém kraji řešíme množství spíš drobnějších nehod, převážně bez zranění. Dopravu usměrňujeme na ulici Porgesova, kde se srazilo osm automobilů v části mezi Husovickým a Královopolským tunelem," řekl mluvčí brněnských policistů Pavel Šváb.

Další hromadná nehoda se stala na mostě v Hradecké ulici, srazilo se tam po šesté hodině ráno devět aut.

Policisté také varují před ledovkou na devítikilometrovém úseku silnice 430 přes Vyškov, Luleč, Nemojany, Tučapy, Komořany a Rousínov na Vyškovsku.

Varování před namrzajícími silnicemi platí až do 10:00.