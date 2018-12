Praha zahájila testování mostu na Vltavské

Pražská Technická správa komunikací (TSK) od pátečního večera testuje stav mostu u stanice metra Vltavská, který bylo nutné koncem října kvůli havarijnímu stavu uzavřít. Technici využívají nákladní automobily, aby most zatížili a zjistili, v jakém je stavu. Zkoušky budou pokračovat i po celou sobotu, nejezdí kvůli nim tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem. Výsledky testů TSK zveřejní v pondělí.

Jde o jeden ze dvou mostů v Bubenské ulici, které na Vltavské navazují na Hlávkův most. TSK nechala most uzavřít v noci z 23. na 24. října na základě informací společnosti Pontex, která prováděla jeho diagnostiku. Zhruba týden nemohly pod konstrukcí jezdit tramvaje, poté byl most provizorně podepřen a provoz MHD obnoven. Na most nicméně od uzavření nemohou automobily. Omezení se netýká paralelní silnice ve směru do centra.

Podle odborníků může být ocelová konstrukce uvnitř mostu zkorodovaná. "Zatěžovací zkoušky nám ukážou, jak se bude most chovat při různém zatížení, a bude z nich také zřejmé, zda je připraven na finální podepření," uvedl náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

V rámci zatěžovacích zkoušek technici nejprve o dva centimetry oddálili provizorní podpěry a umístili snímače, které měří pohyb konstrukce. Poté na most začaly najíždět naložené nákladní vozy, které budou přes víkend postupně zatěžovat pět částí, ze kterých se most skládá.

Pokud vše půjde hladce, měla by zkouška skončit kolem sobotní půlnoci. Výsledky chce TSK prezentovat na pondělním briefingu. "Jsme připraveni i na situaci, že zkoušky nemusí být dokončeny. Pokud by se během postupného zatěžování ukázalo jakékoliv nebezpečné chování mostní konstrukce, zkoušku z bezpečnostních důvodů okamžitě ukončíme," doplnil ředitel TSK Petr Smolka.

Do uzavření zkoušek nepojede na Vltavské tramvajová linka číslo 14. Místo bude objíždět přes Strossmayerovo náměstí, Dlouhou třídu a náměstí Republiky.

Podobné diagnostiky TSK dělá na více mostech. Zhruba před měsícem například technici podobným způsobem testovali stav mostu Legií, kde TSK nechává zpracovat kompletní diagnostiku, mapující stav konstrukce před plánovanou rekonstrukcí. Podobně je tomu v případě Hlávkova mostu.

V případě mostu na Vltavské zatím není jasné, jak bude vypadat finální řešení. TSK původně sdělila, že most bude nutné zbourat a postavit nový. Zástupci nové pražské koalice nicméně uvedli, že podporují takové řešení, při kterém by nemusel být vybudován most, ale auta a tramvaje by se křížily na běžné křižovatce.

Praha má dlouhodobý problém se stavem většiny mostů přes Vltavu i menších konstrukcí. Loni se v Troji dokonce zřítila lávka pro pěší. Bylo také nutné dočasně uzavřít Libeňský most. Vedle mostu Legií a Hlávkova mostu TSK plánuje také diagnostiku Palackého, Barrandovského nebo Lanového mostu na Jižní spojce.