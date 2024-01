Hasiči dokončují vyhlášku, která by zajistila bezpečnost v garážích i přes stoupající počet elektromobilů

Hasiči dokončují vyhlášku, která by zajistila bezpečnost v garážích i přes stoupající počet elektromobilů. V současné době se musí zhodnotit dopady opatření, následně může jít právní úprava do připomínkového řízení. Novinářům to dnes řekl náměstek Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós. Podle ředitele hasičů Vladimíra Vlčka je z hlediska bezpečnosti nejdůležitější včasná detekce požáru elektromobilu a dobrý odvod kouře a tepla.

Požár elektromobilu je podle Miklóse jiný než požár benzinového auta. Při hoření bateriového úložiště vznikne velmi vysoká teplota a toxický kouř. S autem se velmi špatně manipuluje, je potřeba utlumit plamenné hoření, a pak ho dostat co nejrychleji ven a ponořit ho, uvedl. "I ponoření na 48 či 72 hodin do vody ale nezaručí to, že tam znovu nedojde k reakci," řekl náměstek.

"Dá se říct, že elektromobily neumíme hasit," prohlásil Vlček. Platí to podle něj i pro hasiče v zahraničí. Vytažení vozu a ponoření ho do kádě s vodou není podle něj pro hasiče efektivní, a zkoušejí proto jiné metody. Sbor má v současnost jeden speciální vůz na vytahování elektromobilů z garáží, plánuje mít další v krajích.

Požárů elektromobilů zatím zaznamenali hasiči pouze v jednotkách. Jsou však náročné. Ohně vznikají většinou při dobíjení. Vyhláška o bezpečnosti v garážích se proto zaměří podle Miklóse na detekci, aby se oheň nerozšířil na celé bateriové úložiště a nedosáhl tisícistupňových teplot. U největších garáží by měl být odvod tepla a kouře.

Bezpečnostní standardy se podle náměstka budou lišit u nově budovaných a stávajících garáží. "Například v podzemních garážích v obchodních centrech již není mnoho prostoru dobudovat nějaké zásadní věci, natož v bytových domech," uvedl Miklós. "Ale můžeme se bavit i o tom, že u těch stávajících garáží nebude možné všude dobíjet. Bude to třeba jenom v nejvyšším podlaží, které má přímý výjezd, nebo jenom v určitých dedikovaných místech," dodal.