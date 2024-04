Havířovská nemocnice otevřela Centrum telemedicínských služeb

Krajská nemocnice v Havířově na Karvinsku dnes otevřela Centrum telemedicínských služeb. Pracoviště umožňuje na dálku sledovat zdravotní stav nemocných. Sloužit má hlavně pacientům z ambulancí havířovské nemocnice, kterým bude poskytovat potřebné zázemí.

Nemocnice má aktuálně k dispozici 80 telemedicínských sad a ročně je tak schopna monitorovat zhruba 200 pacientů. V budoucnu by jejich počet chtěla zvýšit, řekl ČTK ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Havířovské centrum je detašovaným pracovištěm Centra telemedicínských služeb, které se v roce 2020 otevřelo ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). "Naše nemocnice je zejména v posledních třech letech velmi aktivní v zavádění vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí, tedy takzvané telemedicíny. Ve většině případů se opíráme o spolupráci s Centrem telemedicínských služeb FNO, s nímž velice úzce spolupracujeme. Počet pacientů vycházejících zejména z ambulantních pracovišť naší nemocnice již dosáhl takové výše, že bylo nutné zřídit kontaktní pracoviště pro telemedicínu přímo v Havířově," uvedl Schellong.

Podle něj telemedicínské centrum pomáhá především pacientům s chronickým onemocněním. "V současné době, protože máme omezený počet technických prostředků, dokážeme monitorovat zhruba 200 pacientů ročně. Příští rok ale chystáme rozšíření a chtěli bychom mít až 300 telemedicínských sad, takže budeme ročně stíhat monitorovat okolo 500 pacientů," řekl Schellong.

Podle něj jsou klienty centra například pacienti s onemocněním srdce, oběhové soustavy nebo třeba cukrovkou. Díky pravidelnému monitorování fyziologických funkcí může být podle Schelonga rychleji odhaleno zhoršování zdravotního stavu. Při včasném zahájení léčby je tak možné předejít například další hospitalizaci.

Pacienti si pomocí přístrojů mohou měřit například ozvy srdce, hodnoty cukru, ale i tlak nebo třeba váhu. "Pacient zůstává v pohodlí domova, dostává od nás sadu přístrojů, kterou se doma monitoruje. Je to velmi intuitivní a jednoduché. Data jsou pak odeslána do mobilního telefonu a z něj na server, kde probíhá vyhodnocení, zda data odpovídají parametrům, které lékař vymezil jako hraniční. Když pacient překročí parametry, vyvolá se nám varovný nebo kritický alarm, lékař dostává SMS nebo e-mail a upozorní pacienta, jak by měl dál postupovat," popsal fungování systému specialista telemedicíny Pavel Valeček.

Nemocnice si od vzniku centra slibuje i efektivnější nemocniční provoz. Věří, že pravidelné informace o vývoji zdravotního stavu pacienta i případná možnost video konzultací mohou pomoci snížit tlak na přeplněné ambulance.