Kauza Opencard: exprimátor Hudeček namítl podjatost soudce

Advokát bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) v pondělí vznesl námitku podjatosti soudce Alexandra Sotoláře, který má podruhé rozhodovat v kauze radních a elektronické karty opencard. Právník Robert Kabát poukázal na to, že v prvním kole hlavního líčení byly rozdíly mezi tím, co při výpovědích zaznělo v jednací síni, a tím, co se následně objevilo v soudních protokolech.

"Podle mě existují důvodné pochyby o vašem poměru k věci," řekl Hudečkův právník předsedovi senátu pražského městského soudu. Sotolář pak jednání přerušil, aby o námitce rozhodl.

Kauza se týká bývalých představitelů hlavního města, kteří podle obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, když s tímto tehdejším vlastníkem práv ke kartě opencard uzavřeli údajně nevýhodné smlouvy. Sotolářův senát původně uznal Hudečka, radní Evu Vorlíčkovou a Josefa Noska, šéfa magistrátních informatiků Jana Tesku a dalšího bývalého primátora Bohuslava Svobodu (ODS) vinnými a uložil jim podmíněné tresty. Vrchní soud však vyhověl odvoláním prvních čtyř jmenovaných a jejich věc vrátil k novému projednání.

Hudečkův advokát nyní upozornil na to, že vrchní soud Sotolářovi vytkl dezinterpretaci důkazů a opominutí některých svědeckých výpovědí. Právník připomněl, že podle názoru Sotolářova senátu měl mít Hudeček více informací o věci než ta část obžalovaných radních, které soud osvobodil - konkrétně odborný posudek. Exprimátor přitom podle advokáta při hlavním líčení řekl, že je přesvědčený, že posudek k dispozici neměl. Totéž se údajně objevilo v pracovní verzi protokolu, avšak ve finální podobě byla tato věta zcela vypuštěna.

"Objektivně to vyvolává pochybnost, že to vypuštění nebylo bezděčné. A zapadá to do toho, že jsou vypuštěny údaje i z jiných výpovědí," konstatoval Kabát.

Obžalovaní vinu od počátku odmítají s tím, že projekt Opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli při svém hlasování postupovat jinak. O roli bývalého primátora Svobody nyní justice nerozhoduje, protože ho chrání poslanecká imunita.