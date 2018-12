Muži na Vysočině vykrádali trafiky. Škoda je milionová

Škody skoro za milion korun způsobila dvojice zlodějů opakovanými vloupáními do trafik na Vysočině. Muži podle policie vykradli prodejny v Jemnici na Třebíčsku a Humpolci na Pelhřimovsku. Do humpolecké trafiky se dokonce jen pár dní po prvním vloupání vrátili a vykradli ji znovu. Policisté obvinili z vloupání dvojici mužů ve věku 18 a 39 let, kterým tak hrozí až osm let vězení, oznámila v tiskové zprávě mluvčí policie Stanislava Miláčková. Jeden z mužů už byl několikrát trestán, soud ho poslal do vazby.

Obvinění podle policie nejprve v polovině listopadu v prodejně v Jemnici poškodili vchodové dveře a z prodejny odnesli zejména tabákové výrobky za více než 90 tisíc korun. O dva dny později totéž zopakovali v trafice v Humpolci. "Odsud si odnesli mimo jiné cigarety, celá balení tabáku, tabatěrky, baličky a drtičky tabáku, náplně do elektronických cigaret, ale také telefonní dobíjecí kupóny, SIM karty a finanční hotovost. Celkem si odnesli zboží v hodnotě přes 500 tisíc korun," uvedla mluvčí.

Do stejné prodejny se navíc dvojice podle policie vrátila za necelý týden a odnesla zboží za dalších asi 250 tisíc korun. Muže zadrželi pelhřimovští kriminalisté. Mladší z obviněných je z Brněnska. Starší je recidivista z Uherskohradišťska, který byl odsouzen naposledy loni v červenci k osmiměsíčnímu vězení.