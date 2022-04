Kvůli možnému pádu stromů nesmí turisté do části Boubínského pralesa

Turisté od čtvrtka nesmí na některé trasy v Boubínském pralese na Šumavě, protože hrozí pády suchých stromů na cesty. Zákaz vstupu platí do odvolání. Souše stojí v bezzásahové zóně, v níž se nesmí kácet. Samovolný rozpad suchých stromů může trvat až deset let. Stromy uschly po kůrovcové kalamitě, která byla v Boubínském pralese na vrcholu v roce 2019. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci Lesů ČR.

Podle posledního monitoringu jde o čtyři stovky uschlých stromů. Na žádost Lesů ČR, které jsou správcem území, vydal zákaz vimperský městský úřad. Omezení pohybu bude zřejmě trvat do doby, než stromy samovolně popadají. "Budeme čekat, než se nám bude jevit, že počet nebezpečných souší se snížil natolik, že riziko pro turisty už není vysoké," uvedl ředitel Lesního závodu Boubín Lesů ČR Miloš Juha. Dodal, že samovolný rozpad suchých stromů může trvat až deset let.

Kácení v jádrové části pralesa, které by se nabízelo jako rychlejší řešení, není povoleno kvůli významu lokality. "Je to poslední zbytek pralesovitých lesů na území České republiky a jeden z posledních zbytků ve střední Evropě," uvedla náměstkyně ředitele šumavského národního parku Silvie Havlátková.

Uzavírka se týká modré a zelené turistické trasy směrem k Boubínskému jezírku a okol něj. Podle Lesů ČR nelze předvídat, kdy se souše v jádru pralesa vyvrátí nebo zlomí. "Pro návštěvníky je uzavření tras nepříjemné. Musíme ale respektovat stanovisko související s ochranou území i bezzásahový režim, který vylučuje kácení souší," řekl Juha.

"Je to velká škoda, protože Boubínský prales láká pravidelně velké množství turistů. V sezoně jich tudy projdou stovky za den. A myslím si, že uzavírka velkou část turistů od návštěvy Boubína odradí," uvedl za jihočeský Klub českých turistů Karel Markvart.

Pád stromu v Boubínském pralese si v minulosti vyžádal jednu oběť. V roce 2004 se na boubínskou centrální stezku zřítila souše. Zasáhla ženu, která vedla za ruku malou dcerku. Dítěti se nic nestalo, ale ženě hrot zlomené větve propíchl hrudník a zemřela.

Bezzásahová plocha na území rezervace šumavského Boubínského pralesa na Prachaticku se od roku 2020 rozšířila zhruba o 55 hektarů. Dosáhla tak výměry 139 hektarů. Rozhodl o tom šumavský národní park, který tím chce ponechat větší rozlohu pralesa pro samovolný vývoj. Boubínský prales je třetí nejstarší přírodní rezervace v České republice. Vyhlášena byla v roce 1858. Boubínský prales tvoří kombinace buku, smrku a jedlí a je nejzachovalejším zbytkem původních rozsáhlých šumavských smíšených horských lesů.