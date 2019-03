Magistrát rozdělí 80 miliónů městským částem z hazardu

Pražské městské části dostanou od magistrátu 81,3 milionu korun, které metropole vybrala v loňském druhém pololetí jako odvod z loterií a her. Vyplývá to z materiálu, který schválili zastupitelé. Celkem získala Praha za zmíněné období asi 162,6 milionu korun. V Praze platí od ledna 2016 vyhláška zakazující provoz heren, které ministerstvo financí ve správním řízení postupně ruší.

Kolik peněz jednotlivé radnice dostanou, závisí na počtu jejich obyvatel. Nejvyšší částku, přes osm milionů, obdrží nejpočetnější městská část Praha 4. Více než šest milionů obdrží Praha 6, 8 a 10. Naopak nejméně dostanou Praha-Nedvězí a Královice. To, zda na území dané městské části jsou nějaká kasina či herny, na rozdělení nemá vliv. Radnice získávají polovinu vybraných peněz, druhou si nechává magistrát.

Radnice peníze rozdělují podle klíče, na základě kterého má polovina jít na školství, kulturu, zdravotnictví a sociální věci, čtvrtina neziskovým organizacím zajišťujícím sport a čtvrtina na sportovní projekty dané radnice. "V tomto roce se to chystáme zjednodušit tak, že půlka půjde na sport a půlka na kulturu, zdravotnictví a sociální věci," uvedl náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Zastupitel a předseda pražské ODS Tomáš Portlík v rozpravě uvedl, že podobně jako peníze z hazardu by měly být rozdělovány i výnosy z parkovacích zón. Nemělo by podle něj tedy hrát roli to, zda v dané městské části zóny jsou nebo ne. Alternativní pohled nabídl další zastupitel občanských demokratů Martin Sedeke, podle kterého by další možností bylo dávat peníze jen těm radnicím, kde se herny vyskytují.

Podle náměstka Vyhnánka vedení magistrátu o změnách systému neuvažuje. Za hlavní argument náměstek považuje to, že při rozdělování podle počtu heren by městské části mohly mít motivaci na svoje území provozovatele hazardních her lákat. Gambleři jsou navíc podle něj z celé Prahy a negativní jevy spojené s hernami se neodehrávají jen v jejich okolí, ale i v místě bydliště patologických hráčů.

Vyhláška o hazardu, která začala platit v roce 2016, zakázala všechny herny v Praze. V provozu mohou být jen provozovny označené jako kasina. Od této doby ministerstvo zrušilo více než 120, v Praze jich původně bylo přes 200.