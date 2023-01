Ministerstvo školství chce na jaře opět zjišťovat počty Ukrajinců ve školách.

Ministerstvo školství (MŠMT) se chystá na přelomu března a dubna opětovně zjišťovat, kolik válečných uprchlíků z Ukrajiny se učí v českých školách. V pondělí to řekla mluvčí resortu Aneta Lednová. Dosud poslední přesné údaje o počtu azylantů v mateřských, základních a středních školách v zemi pocházejí ze sběru dat k 30. září loňského roku. Podle nich se tehdy v Česku učilo 50 285 dětí ukrajinských uprchlíků, což představovalo 2,7 procenta všech žáků. Nejvíce Ukrajinců se vzdělávalo ve školách základních.

"Mimořádné šetření odhaduje MŠMT na přelomu března a dubna letošního roku po ukončení registrace ukrajinských občanů," uvedla mluvčí úřadu.

Od začátku invaze Ruska na Ukrajinu loni v únoru ČR vydala Ukrajincům přibližně 480 tisíc dočasných víz, která držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělávání či na trh práce. Původně měla platit na rok, díky novele zákona zvaného lex Ukrajina si je ale uprchlíci budou moci prodloužit do konce března 2024. Pokud budou mít o prodloužení dočasné ochrany zájem, musí se elektronicky zaregistrovat do konce března.

Loni na podzim chodilo do základních škol 39.478 školáků s ukrajinským občanstvím, kteří do země přicestovali v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Celkem na začátku aktuálního školního roku navštěvovalo základní školu podle dat ministerstva 1,007 778 dětí, podle úřadu nejvíce v historii České republiky.

Zaměstnanci školek se podle údajů ministerstva z konce září starali o 6904 ukrajinských uprchlíků, kteří tvořili 1,9 procenta všech předškoláků. Nejméně utečenců z válkou zasažené země navštěvovalo v ČR střední školy. Ministerstvo na nich ve svém sběru dat registrovalo 3457 ukrajinských azylantů z celkem zhruba 463 tisíc středoškoláků.

Podle České školní inspekce (ČŠI) se podařilo uprchlíky z Ukrajiny zařadit do českých škol, aniž by ve vysoké míře vznikaly oddělené třídy, v nichž by se učily pouze ukrajinské děti. Výhradně ukrajinské třídy v běžných základních školách navštěvovalo podle inspektorů 3,6 procenta všech ukrajinských dětí, které do Česka před válkou utekly. Většina školáků ukrajinských uprchlíků se tak vzdělává ve třídách, kde se učí nejvýše pět dětí z Ukrajiny.

Zcela ukrajinských tříd fungovalo v září podle inspekce na běžných základních školách 74, což bylo 0,2 procenta ze všech tříd škol základního vzdělávání. Třídy, kde se učili jen Ukrajinci, na začátku tohoto školního roku navštěvovalo 1465 Ukrajinců, přičemž většinou šlo právě o dětské uprchlíky. Podle ústředního školního inspektora ČŠI Tomáše Zatloukala se podobně podařilo začlenit i ukrajinské předškoláky.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února minulého roku. V Česku je podle statistik ministerstva zhruba 10 900 mateřských, základních a středních škol.