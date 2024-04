Nová pravidla pro svazky stejnopohlavních párů budou nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Horní parlamentní komora má schvalovat také zákonné vymezení toho, co lze považovat za dostupné nájemní bydlení. Na programu má také zákon, podle něhož někteří dlužníci odvodů na veřejné zdravotní pojištění mají dostat ve druhé polovině letošního roku šanci na jejich snazší vyrovnání.

Přijetí nové úpravy partnerství stejnopohlavních párů s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena, podpořily senátní výbory sociální a pro lidská práva beze změn. Ústavně-právní výbor k žádnému doporučení nedospěl. Neshodl se ani na přijetí návrhu, ani na jeho rozšíření na manželství pro všechny, jak o to usiluje část členů horní komory. Zamítnutí normy nikdo nenavrhoval.

Novela občanského zákoníku má být účinná od příštího roku, od kdy by stejnopohlavní páry také už nemohly vstupovat do nynějšího registrovaného partnerství. Registrovaní nemají nyní podle zákona třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod, což má novela napravit. Osvojení dítěte má být podle novely možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Přiosvojení adoptovaného dítěte jednoho z partnerů druhým z partnerů má být možné pouze na základě rozhodnutí soudu.

Zákonné vymezení dostupného nájemního bydlení Senát zřejmě schválí. Doporučil mu to jeho výbor pro územní rozvoj. Horní parlamentní komora o tom rozhodne ve středu v rámci novely, která má podle vlády zjednodušit podpory ze Státního fondu podpory investic a rozšířit okruh oblastí, v nichž bude možné peníze z fondu využívat. Nájemníci v dostupném bydlení by měli mít podle novely nájemní smlouvu zpravidla až na dva roky s možností prodloužení na dobu určitou. Dostupné nájemné by zprvu nemělo převýšit 90 procent místně obvyklého nájemného.