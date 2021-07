Od soboty nemusí mít respirátor lidé, kteří ho podle lékaře nemají mít

Od soboty nemusí nosit respirátor lidé, kteří jej nemohou mít ze zdravotních důvodů. Musí ale pro to mít potvrzení od lékaře. Týkat se to může lidí, kteří i v klidovém stavu trpí dušností. Jsou to například pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic.

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, mají mít podle ministerstva zdravotnictví nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. Ve výjimečných případech, pokud nemohou nosit ani roušku, je možné, aby neměli nic. Musí to být ale uvedeno v lékařském potvrzení. To, že lékař potvrzení pacientovi vydal, musí podle ministerstva zaznamenat také do lékařské dokumentace, aby to bylo kontrolovatelné.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že podle odborníků je takových lidí, kteří nemohou nosit žádnou ochranu dýchacích cest, naprosté minimum. Astmatiků by se výjimka z nošení respirátorů týkat neměla. Pokud je pacient s astmatem adekvátně léčen, téměř žádné potíže podle náměstkyně ministra a plicní lékařky Martiny Vašákové nemá a respirátor mu nevadí.

Nošení ochrany nosu a úst je nyní nutné například ve veřejných budovách nebo v MHD. Podle Vojtěcha je nošení respirátorů a roušek základním opatřením proti šíření nákazy covidu-19, které doporučují i mezinárodní instituce.