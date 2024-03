Policie otevřela v Lednici první kontaktní Pol Point na Moravě

Policie dnes v Lednici na Břeclavsku slavnostně otevřela takzvaný Pol Point, tedy bezobslužné kontaktní místo, které slouží veřejnosti ke vzdálené komunikaci s policií. Je to první takové zařízení v Jihomoravském kraji a na Moravě vůbec.

Pol Point má zvýšit dostupnost policejních orgánů pro lidi, kteří chtějí podat oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Na jihu Moravy je takových míst v plánu sedm až osm, řekl ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.

"Dlouhodobě jsme řešili potřebu zajistit kontaktní místo pro občany v těch místech, ke dříve byla obvodní oddělení. V Lednici je větší počet obyvatel, navíc je to turisticky velmi navštěvované místo. Díky tomuto kontaktnímu místu lidé budou moci oznámit věci zde a nebudou muset kvůli tomu jezdit do Břeclavi," uvedl Tržil. Oznamovací místo vzniklo v budově policejní služebny, kde dříve bylo obvodní oddělení, ale před časem bylo zrušeno.

Oznámení přes Pol Point mohou využít například lidé, kteří se stali obětí trestného činu a z nejrůznějších osobních důvodů jim nevyhovuje jít osobně na policejní služebnu. Mohou odtud oznámit i jakékoliv protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli či byli jeho svědkem.

Pol Point je místnost vybavená výpočetní technikou a kamerami. S občanem, který vejde do místnosti, se videokonferenčně spojí policista. Jejich jednání se nahrává. Policista, který s oznamovatelem hovoří, může bezodkladně přijímat oznámení a tyto úkony dokumentovat. Přijaté oznámení obratem postoupí příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření, aniž by oznamovatel musel cokoliv podepisovat - vše je nahráváno a přiloženo ke spisu.

Myšlenka Pol Pointů vznikla ve Středočeském kraji v roce 2020. Lednický Pol Point je v pořadí 38. "Lidé oznamují podvody, krádeže, domácí násilí. Jen za loňský rok Pol Pointy nabraly přes 1300 oznámení," uvedl ředitel středočeské krajské policie Václav Kučera. Součástí systému je podle něj i dohoda s tlumočníky, včetně tlumočníků znakového jazyka.

Na jihu Moravy by Pol Pointů mělo do budoucna podle ředitele Tržila přibýt, a to na sedm až osm. Dalším místem by měl být Bzenec na Hodonínsku, policisté podle Tržila ohledně otevření kontaktního místa jednali ale například i v Adamově na Blanensku.