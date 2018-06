Marxismus se vrací ze Západu, říká Alexandr Vondra

Západ oslabuje politická korektnost a falešná snaha učinit všechny šťastnými. "To je nesmysl, vždy musejí být vítězové a poražení," říká bývalý disident a ministr zahraničí Alexandr Vondra. Americký prezident Donald Trump podle něho nechce Spojené státy izolovat, ale odmítá doplácet na evropské spojence.

Spojené státy se odklánějí od Evropy, může to být pro Česko nebezpečné?

Rýsuje se obrovský problém v soudržnosti Severoatlantické aliance, která je pro nás životně důležitá. Donald Trump bude vyžadovat, aby Evropané platili své závazky vůči NATO, jenže Německo to na rozdíl třeba od Polska nebo Británie programově odmítá, prý nechce podporovat závody ve zbrojení. A další země, především z jihu, si řeknou: Když neplatí Němci, nemusíme ani my - a to může do budoucna alianci rozložit. Nebude to zítra, ale úplně daleko to také není. Na jedné straně stojí Donald Trump a na druhé straně Evropané, kteří věří, že vše zvládnou řečmi a regulacemi. Pro nás jako menší zemi je samozřejmě vždy výhodnější, když v Bílém domě vítězí idealistická politika, a ne realisté typu Donalda Trumpa, protože pak můžeme nabídnout alespoň hodnoty Masaryka nebo Havla.

A můžeme něčím - vedle vzpomínek na Havla - přispět?

Obávám se, že moc ne. Můžeme nabídnout nějakou spolupráci ve střední Evropě, především musíme burcovat, aby se Evropa probudila a netrápila se tím, jak moc je Trump špatný. Američané si ho zvolili a je třeba to respektovat. Vedle soudržnosti NATO máme další velký problém - potenciální obchodní válku. Amerika od druhé světové války Evropě pomáhá nejen obranným deštníkem, ale i podporou volného obchodu. Jenže v roce 2009 přišla velká krize, sice ne tak ničivá jako ta z třicátých let, ale Ameriku změnila, o tom nebudiž pochyb. Od té doby se Amerika čím dál více ptá, jestli na spolupráci s Evropany neprodělává. Trump je naturelem obchodník, chce dělat "dealy", ale nechce prodělávat. Jenže většina evropských politiků, nemluvě o Evropské komisi, to je úplná tragédie. Nejsou schopni sednout si s americkým prezidentem za stůl, seriózně jednat na téma "má dáti - dal" a zjistit, kdo v čem prodělává či vydělává, a napravit to. On má totiž v lecčems pravdu.

