Návštěva po dvaadvaceti letech. Do ČR se vydá indický prezident

Na začátku září navštíví Českou republiku indický prezident Rám Náth Kóvind. Hlava druhé nejlidnatější země světa zavítá do Prahy po více než dvaceti letech. Setká se s prezidentem Milošem Zemanem či premiérem Andrejem Babišem (ANO). ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák.

Kóvind na státní návštěvu Česka přicestuje na závěr své evropské cesty, během které zavítá do Bulharska a na Kypr. Do Prahy přiletí 6. září, setkání se Zemanem, Babišem a předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) se uskuteční o den později. S předsedou Senátu Milanem Štěchem jednat nebude, protože šéf horní komory Parlamentu nebude podle Jindráka v ten den v Praze.

Návštěvu indický prezident ukončí v neděli 9. září. Do té doby má v plánu například položit květiny u pomníku všestranného bengálského umělce, ale i filozofa Rabíndranátha Thákura (1861-1941), který v roce 1913 získal jako první Asiat Nobelovu cenu za literaturu. Thákur navštívil dvakrát české území, setkal se třeba se spisovatelem Karlem Čapkem. Thákurovy dvě písně jsou národními hymnami v Indii a v Bangladéši. Kóvind se chce také setkat s indickými studenty nebo navštívit laserové centrum v Dolních Břežanech. Prohlédne si i Strahovský klášter či Karlův most.

Ekonomická spolupráce

Jindrák poznamenal, že Indie by podle něj měla být v zahraniční politice v rámci asijských zemí pro českou diplomacii jednou z priorit. Poukázal na její velikost, bezpečnostní důležitost i české investice.

Kóvinda bude na Pražském hradě čekat standardní protokolární přijetí, následovat bude soukromé jednání se Zemanem i za účasti národních delegací nebo slavnostní oběd. Prezidenti tak spolu stráví asi 3,5 hodiny. Mluvit podle Jindráka budou třeba o ekonomické spolupráci. Poznamenal, že Indie pro české firmy znamená třetí nejvýznamnější asijské odbytiště. Z českých firem je v Indii aktivní například Škoda Auto, která zde zastupuje celý koncern Volkswagen, Home Credit, Zetor či Preciosa. Za důležitou Jindrák označil i vojenskou spolupráci, do Indie výrobky dodávají mj. kopřivnická Tatra nebo Let Kunovice. Další české společnosti by se pak mohly uplatnit s dodávkami do plánovaných 12 jaderných elektráren, dodal Jindrák.

Indy naopak zajímá udělování víz, které podle nich dostávají málo flexibilně, řekl Jindrák. Upozornil, že ČR je součástí schengenského prostoru, který určuje i pravidla udělování víz. Indická republika se podle Jindráka zajímá o členství v Radě bezpečnosti OSN. "Což my podporujeme," podotkl. Tématem by měla být i bezpečnostní situace v okolí Indie, tedy v Afghánistánu či Pákistánu. Za účasti prezidentů se plánuje podpis několika memorand, které se týkají školství, ekonomické spolupráce a vízové spolupráce.

Indický prezident naposledy navštívil Českou republiku v říjnu 1996, kdy do Prahy a následně Karlových Varů přicestoval Šankar Dajál Šarma. Čeští prezidenti Václav Havel a Václav Klaus byli v Indii v roce 1994 a 2005. Zemi navštívil i Zeman jako premiér v roce 2001.

Do Prahy na podzim také přicestují chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová a makedonský prezident Ďorge Ivanov, který končí ve funkci. Zeman se naopak chystá v říjnu dvakrát na Slovensko, kde by se měl nejprve zúčastnit jednání prezidentů zemí Visegrádu a poté 30. října oslav vzniku Československa. Na začátku listopadu pak navštíví Čínu, kde se v Šanghaji zúčastní mezinárodního veletrhu věnovaného dovozu do Číny. Ještě v listopadu pak má v plánu cestu do Izraele.