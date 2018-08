O jednokolovém způsobu voleb rozhodne Senát ve čtvrtek

Senát o nahrazení dvoukolového způsobu voleb do horní komory jednokolovým podle australského vzoru rozhodne až na příští schůzi. Rozhodl se tak dát šanci úpravám razantní změny, proti níž se staví početně silné senátorské frakce ČSSD, KDU-ČSL a ODS.

Senátorská volebního novela počítá s tím, že voliči by nově na jednom hlasovacím lístku stanovovali pořadí kandidátů. Hlasy pro neúspěšné kandidáty by se pak připočítávaly úspěšnějším. Podle kritiků jsou navrhovaná pravidla příliš komplikovaná, složitá a nepřehledná. V Evropě se proto s výjimkou irských prezidentských voleb nepoužívají.

Návrh počítá s tím, že nově by kandidáti na senátory už nebyli každý na samostatném volebním lístku, ale figurovali by na společném hlasovacím lístku. Každý volič by pak měl očíslováním určit jejich pořadí podle svých sympatií. Povinně by měl označit nejméně tři adepty, jinak by byl jeho hlas neplatný. Právě to oponenti návrhu také vytýkali.

Pokud by některý z kandidátů dostal nadpoloviční většinu prvních pořadí, byl by zvolen. V opačném případě by se mezi úspěšnější kandidáty přerozdělovaly hlasy odevzdané nejméně úspěšnému adeptovi, a to podle pořadí, jak se úspěšnější uchazeči na hlasovacích lístcích umístili. Nejvíce by takto dodatečně získal ten kandidát, kterého by voliči nejméně úspěšného kandidáta zařadili nejčastěji na druhé místo.

Navrhovaný systém hlasování nabízí podle předkladatelů reprezentativnější výsledky než prostý jednokolový většinový systém podle britského vzoru, který se zamlouvá předsedovi vlády a ANO Andreji Babišovi. V tomto způsobu volby může být ovšem teoreticky při větším počtu kandidátů zvolen i adept s podporou například 13 procent voličů.

Přepočítávání hlasů by podle předlohy neprováděly okrskové volební komise, ale Český statistický úřad. Komise by měly povinnost pouze převést hlasovací lístky do počítačové podoby, čímž by se eliminovalo jejich pochybení například při sčítání přednostních hlasů ve sněmovních volbách.