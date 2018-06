Telička: Pokud KSČM ovlivní vládní politiku, má ČR problém

Samotné vytvoření menšinové vlády, která se bude opírat o podporu KSČM, by Česko v Evropské unii výrazně neznevýhodňovalo. Problém ale může nastat, když se ve vládní politice projeví postoje komunistů související s bezpečností nebo obranou, řekl novinářům místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (nestraník). Premiér Andrej Babiš (ANO) chce vytvořit menšinový kabinet s ČSSD, který by ve sněmovně tolerovala KSČM.

Pro obraz Česka podle Teličky není podpora kabinetu od komunistů optimální, stejně jako skutečnost, že premiér je trestně stíhaný. Negativní obraz ale mají i vládní strany v jiných zemích EU, takže Česko tolik vynikat nebude. "Kdyby se to stalo před patnácti lety, zaduní to mnohem víc," řekl Telička.

Zásadní problém pro českou pozici v EU by podle něj nastal v případě, že by se do vládní politiky začal výrazněji promítat postoj KSČM. "Ne nutně v sociální oblasti, ale v otázkách, které bezprostředně souvisí s naším ukotvením v unii a jejím směřováním. Dostáváme se k otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky, vztahu k Rusku nebo otázce svobody médií," řekl.

"Pokud by příští vláda měla programové prohlášení, které by se dívalo do budoucnosti, zaměřovalo se na postavení České republiky, její bezpečnost, její konkurenceschopnost, kdyby z toho čišela konstruktivnost, klidně i kritika, ale konstruktivní, kdybychom se pohybovali v nějakém hlavním proudu a nesklouzávali k extrémům, tak si myslím, že by se tolerance KSČM rozostřila. To pokud se tady ale nenaplňuje," řekl Telička.

Varoval také před tím, že vytvoření vládní koalice opřené o hlasy KSČM poškodí českou politickou kulturu, protože se země vzdálí od některých evropských hodnot.

Prezident Miloš Zeman ve středu Babiše podruhé jmenoval premiérem. Šéf ANO, jehož první jednobarevný kabinet v lednu nedostal důvěru a od té doby vládl v demisi, chce sestavit novou vládu s ČSSD, ve sněmovně se chce opřít ještě o hlasy KSČM. Vznik koalice teprve musí posvětit ČSSD ve vnitrostranickém referendu. Pokud se sociální demokraté pro vládu vysloví, mohla by podle Babiše být jmenována na konci června a požádat sněmovnu o důvěru 11. července.