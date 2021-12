Pražská ODS nepodpoří zdražení vyvážení popelnic

Za pouhou výmluvu a snahu zamaskovat špatné hospodaření města a díru v rozpočtu, pražští občanští demokraté označují vysvětlení primátorova náměstka Hlubučka, proč chce Pražanům od 1. ledna výrazně zdražit svoz odpadu. Hlavně lidé žijící na sídlištích si od příštího roku mají podle jeho představ připlatit za odpad skoro až o 90 % více než letos. Údajně proto, že to tak nařizuje zákon. To však není pravda. Pražská ODS připomíná, že zákon o odpadech nenařizuje hlavnímu městu ani kterémukoli jinému, aby zdražilo.

"Plánované zdražení nelze svalovat na zákon, který je v platnosti rok a kterým se musí řídit všechna města. Řada z nich svým obyvatelům poplatek za svoz a likvidaci odpadu nezvýšila, protože buď jejich firmy s penězi lépe hospodaří nebo jim za situace, kdy se výrazně zvedají ceny u ostatních služeb, jednoduše připadalo sociálně necitlivé zdražovat i svoz odpadu. Totéž si myslí občanští demokraté v Praze, proto plán náměstka Hlubučka inkasovat od lidí výrazně víc peněz za vyvážení popelnic na jednání zastupitelstva určitě nepodpoříme," předeslal předseda zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

Zvyšovat poplatky za vyvážení popelnic nechce řada měst, například Brno, Žďár nad Sázavou, Olomouc nebo třeba Přerov. Zato v Praze si podle nového sazebníku bude muset senior připlatit až 421 korun, čtyřčlenná rodina žijící v domácnosti na sídlišti bude nově platit 3 612 korun ročně, to je skoro o 1 700 korun více než letos. Meziročně tak dojde ke zdražení vyvážení popelnic o 86 %. Snížit cenu bude možné jen tehdy, pokud budou domácnosti více používat "hnědé popelnice" na bioodpad. Jejich počet a nízká frekvence jejich svážení ale zdaleka nepokryje reálné množství vyhozeného odpadu z domácností, čímž v důsledku neušetří ani peníze, ani životní prostředí.

Pražská ODS přitom nedávno upozornila, že Pražané platí stále víc peněz za služby, které jim poskytuje hlavní město, jejich kvalita se ale nijak viditelně nezlepšuje. Důvodem, proč se Pražanům zvyšují poplatky za služby, je podle nich hlavně to, že primátor Zdeněk Hřib se svou koalicí vládnou v Praze chaoticky. "Jak jinak si vysvětlit roční otálení s vyhláškou, která má cenu za svoz odpadu v Praze navýšit. Pražanům přitom dosud nikdo z této magistrátní koalice nevysvětlil, co jim poskytovaná služba po jejím zdražení přinese nového. Třeba čistší město, nebo že by byl konečně uklizen nepořádek okolo popelnic a odpadkových košů? Bohužel, jde patrně jen o snahu zneužít situace, kdy vše zdražuje, a vybrat od lidí víc peněz," je přesvědčena Alexandra Udženija.

Náměstek primátora v médiích po kritice pražské ODS, že připravil Pražanům ke konci roku "pěkný vánoční dáreček", uvedl, že Praha bude i po zdražení stejně doplácet 200 milionů z rozpočtu. A že kdyby se zdražilo méně, nebudou už na to peníze v rozpočtu. "Přijít s tímto zdůvodněním po roce, kdy je zákon v platnosti, je přece absurdní. Zdá se, že je snahou jen zamaskovat díru v rozpočtu. Takto nezodpovědně, prakticky dva týdny do konce roku, by se hospodaření města přece nemělo plánovat. Občané tak stále neví, o kolik jim popelnice zdraží, protože návrh pana Hlubučka na zdražení nemá podporu ani u jeho koaličních partnerů," říká Alexandra Udženija, která zároveň označuje vysvětlení primátorova náměstka přinejmenším za zvláštní i proto, že město se chystá zaplatit 150 milionů korun jen za čidla v popelnicích.

Co všechno v Praze zdražuje

P+R parkoviště až 5krát dražší

Praha od srpna zvedla cenu stání na většině záchytných P+R parkovišť, někde dokonce až pětinásobně. Do té doby řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun. Do hlavního města denně přijede až 350 tisíc vozů, ale míst na odstavných parkovištích, která umožňují lidem, aby pokračovali dál do práce nebo do školy městskou hromadnou dopravou, je zhruba přes tři tisíce. Podle odborníků by ideální počet míst k parkování měl dosahovat nejméně deseti a až padesáti procent přijíždějících vozů. To by v praxi znamenalo, že Praha potřebuje místo tří tisíc přes 170 tisíc míst na odstavných parkovištích.

Řidičům se prodražily objízdné trasy a čekání v kolonách

Až na stovky korun letos řidiče vyšly nekoordinované dopravní uzavírky ve městě. Při jízdě městem musí mnohdy čelit i 70 dopravním omezením, v některých velmi vytížených lokalitách je doprava zablokovaná i několika uzavírkami najednou. Nelogicky naplánované uzavírky silnic, nesmyslně rozkopané město a promarněný čas řidičů v kolonách je vyústěním nezájmu pražského primátora Zdeňka Hřiba a jeho náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) práce koordinovaně plánovat a vést komunikaci se všemi dotčenými organizacemi, jako je třeba Technická správa komunikací nebo Dopravní podnik hlavního města Prahy, o tom, jak zmírnit dopady dopravních omezení na pražské řidiče.

Zdražení jízdenek v MHD o 25 %

Koalice vládnoucí na magistrátu chce vyhnat auta z ulic a dostat lidi do MHD, jízdenky na MHD ale letos od srpna lidem zdražily o čtvrtinu. Cestující využívající v pražské integrované dopravě jednotlivé jízdenky, si od letošního srpna musí za jízdenku na 30 minut připlatit, cena se zvýšila z 24 na 30 korun. 90minutová jízdenka zdražila z 32 na 40 korun. Zvýšila se rovněž cena sms jízdenky i ceny zvýhodněného jízdného pro děti, studenty a seniory. Zdražení přišlo poté, co pražská koalice ještě vloni v prosinci tvrdila, že zatím jízdné ve veřejné dopravě nebude zvyšovat. V červenci přitom oznámila, že ke zdražování kuponů bude docházet postupně, každý rok o korunu denně, tedy každý rok o celkovou částku 365 korun. Přitom ještě před komunálními volbami Piráti lidem slibovali jízdné zcela zdarma. Pražané tak nevědí, co kdy jim primátor Hřib najednou zdraží, byť původně sliboval pravý opak.

Nový vzhled tramvají a autobusů

Zatímco pražskou dopravu trápí především nedostavěné okruhy či nedostatečné spojení na letiště, koalice vymýšlí zdražování MHD či nejnověji novou vizuální podobu hromadných prostředků. V novém šedo-červeném vizuálu Pražské integrované dopravy se začala ulicemi Prahy prohánět první tramvaj letos v květnu. Jen náklady na soutěž a vytvoření grafického manuálu vyšly na 1 940 000 korun. Postup vedení města při výběru označila ODS za netransparentní.

Od ledna 2022 zdražení svozu odpadu skoro o 90 %

Pražané od nového roku budou muset sáhnout hlouběji do svých kapes. Navzdory zhoršujícímu se odpadkovému peklu, které lidé v posledních měsících zažívají kvůli přeplněným košům, popelnicím a nepořádku v jejich okolí, se má výrazně zdražit svoz odpadu, a to téměř až o 90 %! Senior si podle nového sazebníku sepsaného náměstkem primátora Hlubučkem (STAN) bude muset připlatit až 421 korun, čtyřčlenná rodina žijící v domácnosti na sídlišti bude nově platit 3 612 korun ročně, a to je skoro o 1 700 korun více než letos. Upozornila na to až pražská ODS, které se nelíbí, že magistrátní koalice tak výrazné zdražení poplatků za komunální odpad dosud nezveřejnila a lidem novinku oznámí až před svátky "jako vánoční dáreček".

Kolik Pražané zaplatí za klimatický plán? Každý přes 170 tisíc korun

Magistrátní koalice si letos schválila svůj Klimatický plán Praha 2030, v němž si stanovila za cíl snížit emise CO2 vyprodukovaného na území hlavního města o 45 %, a to za cenu 231 000 000 000 korun. Tato částka je naprosto mimo realitu rozpočtových zdrojů města, a to i kdyby se k tomu připočetly na příjmové stránce různé zdroje z energetických úspor, dotačních či jiných zdrojů. Jestliže Praha eviduje 1 341 370 obyvatel, na každého z nich včetně dětí a seniorů tak realizace plánu vyjde v přepočtu celkově na 172 212 korun. Součástí plánu je třeba i to, že budou instalovány solární panely na více než 20 tisících střechách v Praze nebo zavedení mýtných poplatků za vjezd do širšího centra města.

Metro D se prodražuje

Nová trasa D pražského metra se ještě ani nezačala hloubit a už této největší investiční akci hlavního města rostou náklady. Zatímco ještě před dvěma lety Dopravní podnik počítal na stavbu podzemní dráhy mezi Náměstím Míru a Písnicí s náklady 72,6 miliardy korun, odhad z letošního června hovořil už o částce o 34,7 procenta vyšší, tedy o 97,8 miliardách korun. Prý proto, že se zapomněla započíst inflace. Výstavbu metra přitom i letos blokovala členka zastupitelského klubu v Praze 4 zvolená za Piráty.

Nové mýtné poplatky v Praze až 1 500 korun měsíčně

Piráti a koalice vládnoucí na pražském magistrátu bude od Pražanů nově i po započtení slevy pro rezidenty vybírat mýtný poplatek od 1 250 do 1 500 korun měsíčně, ale jen za předpokladu, že jejich vozidla vjíždějící do nové mýtné zóny v hlavní městě splní nejpřísnější emisní normy EURO 5 a EURO 6. Řidiči se staršími vozy si budou muset sáhnout do kapsy ještě hlouběji, a to až 2 500 korun měsíčně. Počítá s tím klimatický plán, jehož součástí je zavedení mýta. Občanští demokraté označili za drzost od řidičů vybírat mýto za situace, kdy koalice neudělala vůbec nic pro dostavbu vnějšího a vnitřního okruhu a navazujících radiál.

Voda Pražanům podražila o 7,9 %, od roku 2022 podraží znovu

Pražané za vodu v letošním roce platí 92,36 korun bez DPH (101,59 korun s DPH) za metr krychlový, což je o 7,9 procenta více než vloni. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zdražily vodu údajně kvůli opravě vodárny Podolí a poklesu spotřeby vody, neboť krize covidu vyhnala z Prahy turisty, dojíždějící studenty i pracující a zásadně omezila ekonomické aktivity. Ceník pro rok 2022 společnost zveřejnila před týdnem. Vodné a stočné podraží zhruba na 108 korun za kubík. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) mají pronajatu vodovodní síť od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) do roku 2028.

Nový výpočet daně z nemovitosti, výsledkem až zdvojnásobení daně

Už vloni vstoupila v účinnost nová vyhláška hlavního města, která zvýšila daň z nemovitých věcí v některých městských částech Prahy, někde až došlo až ke 100% zvýšení daně. Zvýšení daně kritizovala pražská ODS, podle které je bydlení v Praze už dnes velmi nákladné, a proto by magistrátní koalice měla naopak zavádět kroky, které bydlení zlevní.

Zdražilo i teplo

Od 1. prosince platí v Praze nový ceník na dodávky tepla do domácností od společnosti Pražská teplárenská. Došlo ke zvýšení cen o téměř 25 procent, v průměru domácnosti zaplatí o tisíce korun ročně více. Vedení města neudělalo nic proti zdražování tepla v Praze, upozornila pražská ODS na začátku prosince.