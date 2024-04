Pražský půlmaraton v sobotu 6. dubna omezí automobilovou i městskou hromadnou dopravu především v centrální části města. Na trase závodu bude zakázané parkování. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Na trať 24. ročníku 1/2Maratonu Praha vyběhne zhruba 15.000 běžců. Podrobné informace jsou na webech pořadatele závodu a pražského dopravního podniku.

Start i cíl a také zázemí půlmaratonu budou nově na Bubenském nábřeží vedle Holešovické tržnice. Začátek je naplánovaný na 10:00, konec se předpokládá kolem 13:00. Trasa závodu vede městskými částmi Praha 1, 2, 5, 7 a 8 zejména v blízkosti Vltavy. "V dotčené oblasti bude už v předstihu platit zákaz parkování. Trasa závodu totiž musí být s ohledem na bezpečnost běžců zcela uvolněna, proto v případě, že vozidla na místě zůstanou, budou odtažena," upozornil Hofman.

Dopravní uzavírka v okolí startu a cíle na Bubenském nábřeží od ulice Komunardů k Argentinské a v ulici Komunardů mezi Bubenským nábřežím a Jateční potrvá od pátku 5. dubna od 06:00 do sobotních 18:00. V době půlmaratonu bude policie postupně uzavírat ulice a křižovatky, kudy závodníci poběží. "Uvolněny budou v co nejkratším čase," doplnil mluvčí.

Změny tras a další omezení provozu městské hromadné dopravy se dotknou 17 linek tramvají a tří linek autobusů. "Dopravu v centru zajistí především linky metra, které budou dle přepravní poptávky případně kapacitně posíleny," uvedl na webu dopravní podnik.

Zájemci o další informace mohou vedle webu závodu a dopravního podniku využít také telefonní infolinky. Do dopravního podniku se dovolají na číslo 296 191 817, navíc do pátku je od 09:00 do 18:00 k dispozici bezplatná dopravně-informační linka 800 165 102. V den závodu bude mezi 08:00 a 14:00 fungovat linka 800 100 991.