Primáti mají čistší postele než lidé, skoro neobsahují bakterie

Šimpanzi mají čistší "postele" než lidé. Důvod je jednoduchý, primáti si své "povlečení" mění každý den, a tudíž mají v posteli mnohem méně bakterií. Zjistila to nová studie vědců z North Carolina State University, jež byla publikována v časopise Royal Society Open Science. Informovaly o tom servery The Independent a The Telegraph.

Výzkumníci v rámci studie posbírali vzorky z hnízd na stromech, kde šimpanzi obvykle přespávají, a porovnali je se vzorky z lidských prostěradel a matrací.

Zjištění bylo překvapivé. Postel člověka obsahuje mnohem více bakterií. V našich postelích se to fekálními, ústními a kožními bakteriemi oproti těm šimpanzím jen hemží. Více než třetina (35 %) těchto bakterií pochází z našich slin a kůže.

Naproti tomu "šimpanzí postele" - hnízda postavená z větví - jsou těmito bakteriemi mnohem méně zasažené. "V šimpanzích hnízdech jsme nenašli skoro žádné z těchto bakterií, což bylo trochu překvapující," přiznala studentka doktorandského studia Megan Thoemmesová, hlavní vedoucí studie.

Výzkumnicí posbírali v Tanzanii celkem 41 vzorků z šimpanzích hnízd a testovali jejich mikrobiální biodiverzitu. V 15 hnízdech dokonce využili vysavače, aby zjistili, jestli se v hnízdech nachází různé druhy hmyzu, pavouků, roztočů, klíšťat a podobně.

Ani zde však nenašli alarmující hodnoty. Tým našel jen zanedbatelné množství blech, vší a hmyzu. "Rovněž jsme očekávali, že najdeme významný počet parazitů členovců, ale nenašli," potvrdila Thoemmesová.

"Lůžko" si mění každý den

Doktorandka si myslí, že za tímto zajímavým objevem stojí jednoduchý fakt, a sice že šimpanzi si své postele složené z větví v korunách stromů na rozdíl od lidí mění každý den. To se týká i dalších primátů, jako jsou gorily nebo orangutani.

Thoemmesová si tento rozdíl vysvětluje také prostřednictvím citlivosti člověka na autoimunitní onemocnění a alergie "Víme, že lidské domovy jsou vlastními efektivními ekosystémy a lidské postele často obsahují typy organismů nalezených přímo v domácnosti," uvedla.

"Tato práce zdůrazňuje úlohu, kterou lidské struktury hrají při utváření ekosystémů našeho bezprostředního okolí. V některých ohledech jsou naše pokusy vytvořit si čisté prostředí kontraproduktivní a ve skutečnosti mohou naše prostředí udělat méně ideálním," vysvětlila.

"Jednoduše řečeno, vytvořili jsme si postele, ve kterých naše vystavení půdě a jiným ekologickým mikroorganizmům vymizelo. Místo toho jsme obklopeni méně různorodými mikroby, které primárně pochází z našich vlastních těl," uzavřela.