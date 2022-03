Senát umožnil školám zvýšit kapacity tříd kvůli dětským uprchlíkům z Ukrajiny

Školy v ČR budou moci zvýšit kapacity tříd kvůli dětským uprchlíkům z Ukrajiny. Postarat se o ně budou moci rovněž ukrajinští pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Opatření má platit do konce srpna. Počítá s tím zákon o zvláštních pravidlech ve školství kvůli ruské invazi na Ukrajinu, který ve čtvrtek schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) označil změny za krizové opatření, které má vyřešit současnou situaci pro letošní školní rok. "Jsme ve válce. Nechceme nutit ředitele škol, aby porušovali stávající předpisy," řekl senátorům ministr. Další opatření pro příští školní rok chce navrhnout v červnu. Podle předsedy senátního školského výboru Jiřího Drahoše (za STAN) zákon představuje maximum možného v situaci, kdy do Česka přišlo podle odhadů už 100 tisíc ukrajinských dětí.

Zákon počítá s tím, že ve školách, školních družinách, školních klubech a střediscích volného času vzniknou třídy, skupiny nebo oddělení, které budou složeny výhradně ze žáků z Ukrajiny. Právě v těchto ukrajinských malotřídkách by směli působit pedagogové z Ukrajiny, kteří neovládají češtinu. Financování má být zajištěno dotacemi ministerstva a z krajských rezerv. Pro ukrajinské žáky bude možné podle Gazdíka využít například prostory ve střediscích volného času nebo základních uměleckých škol. Rodiče českých dětí by se podle ministra neměli obávat, že pro jejich potomky nebude ve školách a školkách místo kvůli ukrajinským dětem.

Ve třídě mateřské školy smí být podle vyhlášek ministerstva školství nejvýše 24 dětí, ve třídě základní a střední školy 30 žáků a v přípravné třídě základní školy 15. Zřizovatel může podle školského zákona povolit výjimku a povolený počet žáků ve třídě zvýšit ještě o čtyři. Předpokladem podle zákona je, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávání a budou dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podle zvláštního zákona by škola mohla kvůli vzdělávání cizinců požádat o zvýšení své dosavadní kapacity bez stanovisek hygieniků a stavebního úřadu, která jsou jinak potřeba.

Obsah výuky pro ukrajinské děti nebude muset být podle zákona v souladu s českými učebními plány. Matky dětí budou moci ředitelé škol využít ve standardních třídách jako asistentky pedagogů. "Je potřeba zvolit jinou formu než dočasné zřizování ukrajinských malotřídek," souhlasil Drahoš. Připomenul, že v Česku je podle odhadů více než čtvrt milionu uprchlíků z Ukrajiny a tento počet se může v příštích měsících ještě zdvojnásobit. Podle průzkumů chce v Česku zůstat zhruba třetina běženců z Ukrajiny.

Drahoš ocenil, že zákon má umožnit zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol od 1. června do 15. července. Odklad má umožnit rodičům se rozmyslet, zda svého potomka umístí do české školy, nebo se budou moci vrátit, případně pokračovat do jiné země. Senát na návrh školského výboru požádal ministerstvo školství, aby mu do konce března předložilo plán péče o ukrajinské žáky v regionálním školství. Ocenil ministerstvo za vytvoření fondu na podporu ukrajinských studentů částkou 150 milionů korun. Zároveň vyzval vládu, aby vyčlenila "další finanční prostředky v takové výši, aby bylo možné zajistit důstojné podmínky pro všechny příchozí ukrajinské žáky, studenty a akademiky".

Zákon také stanoví lhůty, v nichž se uprchlíci z Ukrajiny budou moci v Česku přihlásit na střední školy. Přihlášku na maturitní obory budou moci podat do 5. dubna, na nematuritní obory do 8. dubna. Přijímací zkoušky z matematiky by mohli dělat také v ukrajinštině nebo angličtině. Ukrajinským uprchlíkům má být také usnadněno přijímání na české vysoké školy, pokud jde například o dokazování dosaženého vzdělání a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu.

Zákon podpořilo 63 ze 65 přítomných senátorů, Jaroslav Doubrava (za Severočechy.cz) a Petr Štěpánek (STAN) se hlasování zdrželi.