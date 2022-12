Uzavření škol kvůli covidu-19 nemělo podle Inspekce na zvládnutí učiva výrazný vliv

Uzavření škol v období epidemie covidu-19 nemělo na zvládnutí učiva matematiky a českého jazyka (ČJ) u školáků výrazný vliv. Vyplývá to z výsledků zjišťování výsledků žáků v pátých a devátých třídách základní školy (ZŠ) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které v květnu a v červnu tohoto roku pořádala Česká školní inspekce (ČŠI). Testování se zúčastnilo přes 280 tisíc žáků.

Výsledky ČŠI porovnávala s podobným testováním v předcovidovém roce 2017. Dlouhodobě umí školáci více češtinu, zvládnutí učiva matematiky dělá školákům problémy. Novinářům v pondělí závěry zjišťování sdělil ministr školství Vladimír Balaš (STAN) a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Uzavření škol v období epidemie koronaviru nemělo podle školních inspektorů větší vliv na to, jak žáci zvládli testy. "Nepotvrdily se pesimistické predikce toho, že by distanční výuka měla nějaký dramatický negativní dopad na vzdělávání. Je to významně způsobeno přístupem škol, kterým se podařilo adaptovat na nové podmínky," řekl Zatloukal. Práci učitelů v době epidemie ocenil i Balaš.

Školáci na jaře vyplňovali testy z ČJ a z matematiky, žáci páté třídy skládali také test z dovedností, které usnadňují učení. Zkoumaly se u nich třeba schopnost soustředění, postřeh, prostorová představivost nebo schopnost rozlišovat konkrétní a abstraktní významy slov. ČŠI nicméně upozornila, že lze těžko testy hodnotit dovednosti, které bylo obtížnější rozvíjet distanční výukou, jako jsou třeba praktické dovednosti v geometrii, čtení a vyjadřovací schopnosti žáků. Podobně podle inspektorů testy neukazují dopady distanční výuky například na sociální dovednosti žáků.

Oproti roku 2017, kdy ČŠI toto testování pořádala dosud naposledy, jsou výsledky žáků devátého ročníku v testech ČJ i matematiky téměř beze změny. U páťáků inspektoři zaznamenali horší výsledek v testu ČJ, naopak se zlepšily výsledky z matematiky. Průměrná úspěšnost žáků pátého ročníku v testu ČJ byla letos 68 procent, v testu z matematiky a v testu dovedností usnadňujících učení to bylo 51 procent. U deváťáků byla letos průměrná úspěšnost 65 procent v testu češtiny a 53 procent v matematice.

NIžší byl letos počet těch páťáků, kteří v testu matematiky nedosáhli na minimální úroveň danou učebními plány pro základní vzdělávání. Oproti 3,3 procenta v roce 2017 klesl počet škol, kde minimální úrovně znalostí nedosáhli všichni žáci, na 1,1 procenta škol. U ostatních testů byly podíly škol s neúspěšnými žáky pod jedním procentem letos i před pěti lety.

Nejúspěšnější ve vyplňování testů z matematiky a češtiny byli žáci navštěvující školy v Praze a ve Zlínském kraji. Naopak nejhorší výsledky měli žáci škol Ústeckého a Karlovarského kraje.

Testování se podle ústředního školního inspektora zúčastnilo 281 340 žáků z 3926 škol. Do testování byly zařazeny téměř všechny školy, kde se učí žáci pátého nebo devátého ročníku. V jedné škole se testovali buď žáci páté třídy, nebo devátého ročníku.