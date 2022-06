V kauze, kde je obžalován i Půta, bude třeba provést znovu celé dokazování

V korupční kauze, kde je mezi obžalovanými i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), bude nutné provést u krajského soudu v Liberci znovu celé dokazování. Předseda senátu Pavel Pachner to ve čtvrtek při opětovném zahájení kauzy zdůvodnil dobou, jež uplynula od předchozího řízení u soudu v Liberci i tím, že někteří obžalovaní v minulosti nebyli ani vyzváni k účasti na líčení. Státní zástupce Radim Kadlček dopoledne zhruba dvě a půl hodiny četl obžalobu. Odpoledne by měly začít výslechy obžalovaných.

"Tak ve čtvrtek se bohužel ukázalo, že celé hlavní líčení začne od začátku. Soud bude projednávat všechno, co už projednáno bylo včetně čtení obžaloby státním zástupcem. Mimochodem úplně stejné obžaloby jako před třemi a půl lety. Já to považuji za zcela absurdní ukázku fungování respektive nefungování české spravedlnosti. A musím říci, že je zcela neuvěřitelné znovu poslouchat z čeho mě obžaloba viní, zvláště když výpovědi svědků v minulých třech a půl letech tvrzení státního zástupce jednoznačně vyvrátily," řekl Půta po dopoledním jednání. Hejtman podle obžaloby přijal v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Maří Magdalény v Liberci úplatek v řádech statisíců a zneužil pravomoci veřejného činitele. Půta obvinění od začátku odmítá.

V případu je obžalováno 12 lidí a čtyři firmy. Všechny obžalované před dvěma lety nepravomocně osvobodil liberecký soud, vrchní soud verdikt zrušil. Obžaloba je viní z šesti trestných činů, za něž jim hrozí tresty od pěti do 12 let. Kromě Půty jsou obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 za téměř 100 milionů Kč. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic.

Případem se zabývá nově složený senát. Věc byla Pachnerovi přidělena po odchodu soudce Petra Neumanna do důchodu. Změnou také je, že Metrostav už v případu nefiguruje jako obžalovaná i poškozená firma. Právní zástupce společnosti ve čtvrtek vzal zpět návrh na to, aby byl Metrostav brán jako poškozená strana.

Stěžejní část případu souvisí s téměř dokončenou opravou kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. Podle obžaloby bylo výběrové řízení zmanipulované ve prospěch obžalované firmy Metrostav a zakázka předražená o 17 až 24 milionů. Státní zástupce uvádí, že právě pracovníci Metrostavu nabízeli úplatek hejtmanovi, aby jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod jednal v jejich prospěch. Druhá část kauzy s hejtmanem spojená není. Týká se podezření z korupce u projektu oddychové zóny Perštýn za více než 30 milionů, tento projekt GEPO nakonec vůbec neuskutečnilo.