V Olomouci hořel sklad. Škoda půjde do desítek milionů korun

V Olomouci zasáhl časně ráno požár skladovací haly v Babíčkově ulici. Rozsah požáru je na ploše zhruba sto krát 30 metrů. Škody půjdou podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka do desítek milionů korun. Při požáru nebyl nikdo zraněn, na místě zasahuje deset jednotek. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.

Hořet v průmyslovém areálu začalo kolem 01.30. Oheň zasáhl několik hal s uskladněným zbožím. Podle informací ČTK požár zasáhl velkosklad zaměřený na topení, sanitu a koupelnový nábytek. "Na místě je zřízeno několik hasebních úseků, do zásahu byla také zapojena výšková technika. Hasiči po celou dobu zasahují v kritických místech v dýchací technice. Požár se částečně z hal dostal i do prostor prodejny a administrační části," uvedl Hošák.

Cisterny kvůli rozsáhlému požáru kyvadlově navážejí vodu z několika míst hydrantových sítí u požářiště. "Požár stále dohašujeme, postupně procházíme a dohašujeme menší ohniska," doplnil mluvčí hasičů. Podotkl, že olomouckou profesionální stanici po dobu zásahu zabezpečují kolegové z Prostějova. Příčina požáru se bude po po dohašení a ochladnutí vyšetřovat ve spolupráci s policií a dalšími expertními složkami hasičů, dodal Hošák.

Příčina požáru se bude po po dohašení a ochladnutí vyšetřovat ve spolupráci s policií a dalšími expertními složkami hasičů, dodal Hošák. Příčinu požáru si zatím nedokážou vysvětlit ani zástupci firmy, jejíž sklady požár zasáhl. "Nic se tam v této chvíli nerekonstruovalo, nepracovalo se tam. Nemůžu zatím říct, od čeho to vzniklo, neví to zatím ani hasiči," řekl ČTK vedoucí olomoucké pobočky Rudolf Psota. Podotkl, že se na místo zatím nedostali. "Je to velkoobchod, byly tam uskladněny veškeré instalatérské věci, věci na topení jako radiátory či kotle. Požár zasáhl velké skladovací haly," dodal Psota.

U podobně rozsáhlého požáru v Olomouci zasahovali hasiči v červnu 2016. Tehdy šlo o sklad textilu, škoda byla podle znaleckých posudků vyčíslena na 40 milionů korun. Co do rozsahu byl jedním z největších za poslední léta v Olomouckém kraji. Podle expertiz byl založen úmyslně, viníka se však kriminalistům vypátrat nepodařilo. Případ vyšetřovali jako zvlášť závažný zločin obecného ohrožení, nakonec bylo vyšetřování odloženo.