Věž Baba na Troskách má novou dlažbu a dostane i odolnější ochoz

Řemeslníci od února pracují ve vyhlídkové věži Baba na zřícenině hradu Trosky, což je dominanta Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem. Ve věži dokončují novou dlažbu a od poloviny dubna v ní začnou stavět vnitřní ochoz, který bude lépe odolávat přírodním živlům. Bude ocelový, předchozí byl ze dřeva. ČTK to dnes řekla kastelánka Pavlína Suchomelová.

Gotický hrad, dnes zřícenina připomínající čertovy rohy trčící ze země, byl postaven koncem 14. století. Umístění na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad. Dnes je to nejnavštěvovanější památka v Libereckém kraji, každoročně má kolem 100.000 návštěvníků. Novou dlažbu dostává vnitřní část věže Baba kvůli lepšímu odvodnění. "Je to kvůli ochraně zdiva a skály. Tvořila se tady kaluž, která vzlínala zdivem a zasakovala až do skály," uvedla kastelánka. Při zamrznutí voda skálu trhala.

Pro lepší odvodnění je podlaha na vrcholu Baby o půl metru výše než předtím, přibyla podkladová vrstva. "Na dopravu materiálu se používala lanovka. Na to zadláždění věže se mým odhadem vyvezlo přes 60 tun materiálu," řekla Suchomelová.

Výměnu už nutně potřeboval i vnitřní ochoz, který slouží jako vyhlídková plošina. Předchozí vydržel stejně jako ten před ním zhruba deset let. "Ty původní ochozy byly ze smrkového dřeva, které má poměrně krátkou životnost, obzvlášť v takto extrémních podmínkách. Takže bohužel ty nosné sloupy nám shnily. A to je právě důvod, proč jsme se rozhodli to vzít trošku z gruntu a navrhl se ochoz ocelový, který by měl mít delší životnost," řekla kastelánka.

Při projektování se podle ní snažili, aby tato změna prostor věž i obohatila. "Ocel má oproti dřevu ještě jednu výhodu, která spočívá v tom, že nám umožňuje použít subtilnější prvky a věž zůstane taková otevřenější. Ten dřevěný ochoz jí tak nějak ucpal, protože tam bylo hodně sloupů. Pan projektant byl odvážný s panem architektem a povedlo se jim ochoz navrhnout tak, že bude pouze na konzolích a nebudou žádné sloupy v prostoru věže," naznačila Suchomelová.

Kvůli budování ochozu ale bude až do skončení prací hrad přístupný v omezeném režimu se sníženým vstupným. Výstavba ochozu by měla začít v polovině dubna a skončit nejpozději do konce května než začne hlavní část sezony na Troskách. V dubnu je hrad přístupný o víkendech, od května bude otevřený každý den s výjimkou pondělí a každodenně o letních prázdninách. Start sezony o minulém prodlouženém víkendu, který byl spojený s Velikonocemi, považuje kastelánka za vydařený. "My jsme byli překvapení. Je vidět, že návštěvníci se na Trosky velice těšili a navštívilo nás 2905 lidí, takže to byla výborná návštěvnost," dodala.