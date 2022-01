Zeman zkritizoval při jmenování soudců jejich neochotu zmrazit si platy

Prezident Miloš Zeman v úterý při jmenování sedmi nových soudců zkritizoval neochotu stávajících soudců nechat si zmrazit platy. Zmínil výraz "nenažranost". Za ostudu české justice pak označil případ bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (KDU-ČSL, TOP 09) a nákupu letounů CASA. Případ skončil téměř po deseti letech pravomocným osvobozením Parkanové.

"Protože vynikám až extrémní zdvořilostí, nebudu používat výrazu nenažranost a pouze se zamyslím nad tím, proč řadoví soudci, jejichž platy se pohybují ve výši sta tisíc korun, (…) protestují proti pouhému zmrazení svých platů a argumentují svou nezávislostí," prohlásil Zeman. Upozornil, že politici mají být rovněž nezávislí a proti zmrazení svých platů neprotestují.

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra uvedl, že prezidentovy výroky komentovat nebude.

"Chtěl bych vám popřát, abyste (...) dýchali ne-li se svým národem, tedy alespoň se státním rozpočtem, a abyste platy, které vám byly v minulosti přisouzeny, akceptovali," řekl Zeman nováčkům. "Bude-li situace v budoucnosti lepší, jistě vaše platy vzrostou, a budete-li dobře pracovat a nebudete opakovat chyby v kauze Vlasty Parkanové, možná že se stanete i předsedy soudů a v tomto případě budete úplně za vodou," pokračoval s tím, že předsedové soudů mají platy "dokonce 200 tisíc měsíčně, nikoliv ročně".

O kauze CASA Zeman zopakoval, že je ostudou nejen soudců, ale i státních zástupců. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž minulý týden oznámil, že proti zprošťujícímu verdiktu nepodá dovolání. "Případ byl konečně uzavřen, ale ostuda zůstala. Myslím si, že bychom měli všichni přemýšlet, jak opakování podobných případů zabránit. Říkám to i v souvislosti s tím, že místo tohoto přemýšlení se z řad soudců ozývají protesty proti zmrazení platů," poznamenal k tomu prezident.

Zmínil v této souvislosti výrok prvního československého ministra financí Aloise Rašína, že "za službu vlasti se neplatí". "Neznamená to požadavek, aby vaše platy byly nulové, ale aby byly uměřené," uzavřel Zeman.

Výše platů soudců se stanovuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Od ledna se platové základny politiků, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Novela, kterou už schválila Sněmovna a nyní ji dostane k posouzení Senát, je má opět snížit. Vláda tak chce ušetřit zhruba 600 milionů korun. V případě soudců by základna klesla ze 106 986 korun na 100 872 korun.

Prezident už dříve avizoval, že zákon o letošním zmrazení platů ústavních činitelů podepíše a že jej kvůli platům soudců vetovat nebude, i když zástupci justice hodlají normu napadnout u Ústavního soudu. Své rozhodnutí vysvětlil tím, že žádná profesní skupina by neměla být vydělena z návrhu, který má platy ústavních činitelů vrátit od února na loňskou úroveň. Soudci by podle něj neměli měřit svou nezávislost platem.

Návrh na jmenování sedmi soudců schválila vláda Petra Fialy (ODS) před Vánoci. Předložila ho ještě minulá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), její nástupce Pavel Blažek (ODS) se s ním ztotožnil. Pětice kandidátek, které dosud působily jako asistentky soudců, nyní zamíří k soudům spadajícím pod Městský soud v Praze. Dvojice adeptů, kteří byli justičními čekateli, je od úterního dne součástí okresních soudů v Kladně a v Přerově. Na zámku v Lánech v úterý složily slib i dvě ženy, které tak nemohly učinit při prosincovém ceremoniálu.

V prosinci Zeman jmenoval 50 soudců. Jejich jmenovací dekrety podepsal během pobytu v Ústřední vojenské nemocnici, slib pak soudci složili 15. prosince. Dvě ze jmenovaných tak ale učinit nemohly a Hrad tehdy avizoval, že jim nabídne náhradní termín.

Soudcem se může stát český občan, který je bezúhonný a dosáhl věku nejméně 30 let. Většině kandidátů je 30 až 32 let, nejstarší z kandidátek je 36. Podle návrhu nahradí soudce, kteří z funkcí v rámci přirozené obměny odejdou do konce roku.