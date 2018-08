Zmrzlina v létě? Vyhněte se jí velkým obloukem, radí odborník

Léto je ideální příležitostí ke změně jídelníčku. Jak se ale správně stravovat a čemu se raději během horkých dní vyhnout? Na tyto otázky odpovídal pro on-line deník TÝDEN.CZ odborník přes výživu Martin Škába.

Měli by lidé během letního období nějakým způsobem změnit jídelníček?

Ano. Lidé by se měli zaměřit na lehčí pokrmy. Všude je dostatek ovoce a zeleniny. Pro některé lidi to může být začátek zdravého stravování, což je důležité, neboť tak podpoří správné fungování trávicího traktu, kterému prospívá pravidelný přísun vlákniny. Velmi často ji zmiňuji, protože obecně Češi mají vlákniny nedostatek. A je to hlavně kvůli tomu, že ve svých jídelníčcích vynechávají zeleninu (a hlavně kvašenou), různá semínka, oříšky, ovoce - prostě vše, co velmi prospívá střevním bakteriím. Ty žijí ve střevech v symbióze s ostatními mikroorganismy, ale tím, že většina lidí jí zeleninu velmi málo nebo vůbec, tak jejich střevní trakt má tendenci být v disharmonii. To pak znamená, že tělo a trávení nefunguje tak jak má. Proto říkám, že léto je nejlepším období pro ty, kdo chtějí změnit a odlehčit jídelníček a zvyknout si tak i na zeleninu.

Na jaké pokrmy by se v létě měli lidé podle vás zaměřit?

Já vždycky říkám, že zeleninové smoothie je přes léto nejlepší volbou. Stačí vzít nejlépe sezonní a zelenou zeleninu, jako je třeba okurka, brokolice, řapíkatý celer, a jednoduše to rozmixovat. Pak přidat trochu vody a máte pokrm či nápoj bohatý na vitaminy a vlákninu. Člověk má pak energii, necítí se "těžce" a navíc udělal něco pro svoje tělo a trávení. Dalším pokrmem vhodným na letní období jsou samozřejmě saláty, které jsou rovněž bohatým zdrojem vlákniny. A když do toho salátu přidáte třeba panenský olivový nebo kokosový olej, přepuštěné máslo nebo tučnou smetanu, pak nějaké oříšky, mandle a vše smícháte dohromady, vznikne vám chuťově úžasné lehké jídlo a pro tělo je to skvělá kombinace.

A co maso?

Léto je taky o grilování. Pokud ale chcete svému tělu ulehčit, nesmíte zapomínat, že nejlépe se nám tráví v době oběda. Když začnete den správně, tedy se snídaní, pitným režimem, tak třeba na oběd vůbec nevadí, když si dáte grilované maso. Mezi to lehčí se řadí samozřejmě bílé maso, tedy krůtí nebo ryby. Když dostanete chuť na hovězí steak nebo vepřovou kotletku, nevadí. Málokdo ale ví, že takové maso by se mělo rozžvýkat na tekutinu, což nedělá tak 99 procent lidí. Pak si k tomu dají ještě nějaké pečivo, zapijí to pivem a během pár hodin je jim těžko od žaludku nebo sice nemají nějaké příznaky obtíží, ale pro svůj trávicí trakt vytvořili spíše obrovskou zátěž a troufnu si říci, že podpořili proces stárnutí.

Jak bychom tomu tedy měli předejít?

Ke steaku si vždycky dávejte zeleninu. Maso pořádně rozžvýkejte a hlavně během jídla nepijte.

Proč?

Protože tím zředíte žaludeční šťávy a nepodpoříte tak řádné trávení živin. Doporučuji pít tak třicet minut před jídlem a nebo třicet minut po jídle. Dále nedoporučuji jíst ke steaku pečivo obsahující lepek. Kombinace lepku a živočišné bílkoviny je těžko stravitelná a příliš podporuje střevní nerovnováhu.

Jsou nějaká jídla, kterým bychom se měli v horku vyhnout velkým obloukem?

Zmrzlině.

To asi moc lidí nepotěší...

Ano, ale není nic horšího, než když spojíte kombinaci sladkostí, mléka a chladu. Tělo tak po požití zmrzliny musí vynaložit obrovské množství energie, aby ji zahřálo na svou tělesnou teplotu. Neříkám, jednou za čas to není problém, ale jíst zmrzlinu každý den není normální a pro tělo prospěšné.

Jak to myslíte, že to není normální? Když je chuť...

Není normální, aby člověk měl tak často chuť na něco sladkého - ano, to že v tomto období máte chuť na ovoce, to je v pořádku, ale co ne, že musíte jíst každý den dorty, zmrzliny a dát si třeba deset lžic cukru do kávy. Sladkosti tělu nejvíce ubližují, protože podporují tvorbu patogenních bakterií a tím vzniká obrovská dysbalance v trávicím traktu. O to hůř tělo funguje a imunita slábne, neboť v 70-80 procentech je ve střevech.

A co nápoje? Které jsou v létě nejvhodnější a které nám naopak žízeň nezaženou?

V první řadě doporučuji vyhnout se slazeným nápojům. Ty vám žízeň nezaženou, a navíc je v nich spousta cukru. Rovněž výrazně studené nápoje by se neměly ve vedrech pít, je to pro tělo stejný šok, jako když si dáte třeba tu zmrzlinu. Výborným nápojem na léto je například kokosová voda nebo mléko. Třeba nealkoholické pivo bez příchutí je zase skvělým iontovým nápojem. Pokud přece jen máte chuť na nějaký ten alkohol, doporučuji si dát střik z bílého vína v naředění 1:5. Má to ochlazující účinek, je to svěží a lehký nápoj.