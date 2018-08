Dvořákovu Prahu zahájí Svatební košile s Kněžíkovou

Zahajovací koncert letošního 11. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha nabídne 7. září kantátu Svatební košile, v níž se prolíná hudba Antonína Dvořáka s poetikou Karla Jaromíra Erbena. Nastudování zřídka uváděného díla se s Českou filharmonií a Českým filharmonickým sborem Brno ujal Jakuba Hrůša. V roli dívky se představí sopranistka Kateřina Kněžíková, hlas jejího mrtvého milého bude patřit tenoristu Richardu Samkovi. Novináře o tom v úterý informoval umělecký ředitel festivalu Marek Vrabec.

Kněžíková na festivalu vystoupí pouhé tři měsíce po porodu. "Festivalu jsem neřekla ne, protože na něj mám krásné vzpomínky. A druhým důvodem byla Svatební košile, dílo, které strašně dlouho toužím zpívat. Dvakrát jsme ale musela na Pražském jaru Svatební košili odříct kvůli těhotenství," řekla Kněžíková.

Hrůša se před Českou filharmonii postaví také v provedení původní kompletní verze monumentálního oratoria Svatá Ludmila, kterým se festival přihlásí 15. září k oslavám vzniku Československa. Svatá Ludmila bude znít nejen v Rudolfinu, ale i na náměstí Jana Palacha, kde bude připravena venkovní scéna, na níž se k účinkujícím ve Dvořákově síni přidá 250 zpěváků z dalších pěveckých sborů. Koncert zde bude přenášen na velkou obrazovku a vysílán v přímém přenosu Českou televizí.

Letošní festival nabídne Dvořákovu duchovní hudbu, poctu Leonardu Bernsteinovi i cyklus komorních koncertů. Představí se na něm klavírní virtuosové, světové orchestry a známí sólisté. V pozici kurátorky komorní řady se poprvé představí žena, izraelská klarinetistka Sharon Kamová. Festival zakončí 21. září drážďanská Staatskapelle, tentokrát s dirigentem Manfredem Honeckem a mezzosopranistkou Bernardou Finkovou. Vedle děl Dvořáka zazní Symfonie č. 3 F dur Johannesa Brahmse.

Klíčová programová řada Dvořák Collection letos uzavře dvouletý cyklus, ve kterém festival představuje Dvořákovu vokálně-instrumentální tvorbu - oratoria, kantáty a mše. Zazní také repertoárová rarita - kantáta Americký prapor, jediné Dvořákovo dílo na anglický text, nebo málo uváděná Lužanská mše.

Z prestižních zahraničních těles se letos představí britský ansámbl Orchestra of the Age of Enlightenment, rakouská Camerata Salzburg a londýnský orchestr Akademie sv. Martina v polích. Známé instrumentalisty v programu reprezentují klavíristé Krystian Zimerman, Jevgenij Kissin, Valentina Lisitsová či houslistka Janine Jansenová.

Hlavním centrem festivalu je Rudolfinum, koncerty komorní řady budou kromě Dvořákovy síně v Anežském klášteře. Podle ředitele pořádající Akademie klasické hudby Roberta Koláře je rozpočet festivalu přibližně 40 milionů korun. Zhruba 24 procent pokryje zisk ze vstupného. Kompletní program je na www.dvorakovapraha.cz.