Rick Wakeman, někdejší člen kapely Yes, zahraje v Praze

Britský rockový klávesista, hudební skladatel a písničkář Rick Wakeman, někdejší člen legendární artrockové kapely Yes, v neděli zahraje v Praze. Ve Španělském sále Pražského hradu vystoupí s Moravskou filharmonií Olomouc a pěveckým sborem. Jedná se o jeho druhý letošní koncert v České republice, první odehrál v sobotu v olomoucké Redutě.

Rick Wakeman je známý po celém světě jako člen skupiny Yes a spolupracovník Davida Bowieho, Cata Stevense a Ala Stewarta. Původně studoval klavír, klarinet a moderní hudbu na slavné londýnské konzervatoři Royal College of Music, z níž odešel, aby se mohl věnovat práci studiového hudebníka. Klasickou průpravu však uplatňoval i v muzikantské kariéře, a to jak při skládání hudby, tak například v průkopnické snaze o spojení rockové muziky s orchestrem a pěveckým sborem.

Devětašedesátiletý Wakeman se ovšem proslavil zejména angažmá v Yes, kde v roce 1971 nahradil Tonyho Kaye. Za Wakemanova působení dosáhli Yes celosvětové popularity, stejně úspěšná je však také jeho sólová dráha.

Jeho prvním albem se skupinou Yes bylo album Fragile, brzy poté to bylo album Tales from Topographic Oceans, vydané v roce 1973. Hrál na slavném studiovém albu Close to the Edge a na živém Yessongs. Skupinu opustil po turné k albu Tales from Topographic Oceans.

Během svého působení ve skupině Yes vydal v roce 1973 sólové album The Six Wives Of Henry VIII, které dokládalo jeho mistrovství na různých elektronických a akustických klávesových nástrojích. Jeho dalším sólovým albem bylo o rok později Journey to the Centre of the Earth, velice úspěšné koncepční album spojující jeho rockovou skupinu English Rock Ensemble se symfonickým orchestrem a sborem. V roce 1975 vydal album The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table.

Moravská filharmonie Olomouc doprovázela rockové nebo popové muzikanty již na několika koncertech. Na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Olomouc doprovázela například zpěváka Mira Žbirku, letos si za doprovodu filharmoniků mohli posluchači vychutnat na olomouckém Výstavišti Flora písničky Tomáše Kluse a jeho Cílové skupiny. Moravská filharmonie loni hrála také s finskou zpěvačkou Tarjou Turunenovou.