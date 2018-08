Srpnové knižní novinky vedou do neprobádaných končin

Pro jednou jsme se rozhodli opustit známé vyšlapané stezky (vedoucí tak často ke čtenářsky populárním severským thrillerům) a připravili jsme pro vás řádku, řekněme, nevšedních knih. Každá je jiná, ale všechny mají něco do sebe. Ponořte se s námi do světa neprobádaných vod esoteriky, neobvyklých milostných vztahů, fantasy či jednoho neobyčejného dětství...

Energetická očista domova - Jak pomáhají bylinky a andělé

Nemusí u vás zrovna strašit Poltergeist, abyste se ve vašem obydlí necítili úplně dobře. V této knize naleznete rady a návody, jak váš domov zbavit starých a škodlivých energií. Autor přibližuje hlavní zásady užívání vůní, vykuřovadel, fenergetických symbolů, čtyř základních elementů, fialového plamene a dalších očistných technik. Příručka je ideální pro každého, kdo si přeje zharmonizovat své okolí a nahlédnout více do oblasti esoteriky. Publikace německého autora George Huber a vyšla v nakladatelství Pragma.

Než potkala mě

Profesor historie zažívá se svou druhou manželkou Ann sladké časy. Ovšem jen do chvíle,

kdy se dozví něco z její minulosti - o tom, čím se kdysi živila. Do společného štěstí se začne pomalu vkrádat stín v podobě Anniných předchozích milenců a Grahama Hendricka se tak zmocňují pocity, o jejichž existenci dosud neměl nejmenší tušení...Skvělý román slavného britského spisovatele Juliana Barnese u nás vydalo nakladatelství Odeon.

Stín věcí ztracených

Uplynuly dvě dekády od dob, kdy byli pobiti božští Auguři. "Nadaní", kteří jim sloužili, byli ušetřeni jen proto, že přijali čtyři Zásady povstalců a omezili svou moc. Jeden z Nadaných, Davian, musí snášet následky války, prohrané dávno před jeho narozením. Žije v opovržení, stejně jako jemu podobní. Když ale zjistí, že vládne zakázanou silou Augurů, uvede do pohybu sled událostí, které vše mění. Fantasy román australského tvůrce Jamese Islingtona vydalo nakladatelství Host.

(Ne)obyčejný kluk

Není obyčejný kluk, ačkoliv dělá docela obyčejné věci jako ostatní. Má ale neobyčejnou tvář... Auggie se narodil s deformovaným obličejem a když má nastoupit do páté třídy Beecherovy školy, vzbuzuje to v něm i v jeho rodičích otázky a obavy. Jak ho noví spolužáci přijmou? Podaří se mu své spolužáky přesvědčit, že navzdory svému vzhledu je stejný jako oni? Na motivy knihy natočil režisér Stephen Chbosky snímek s Jacobem Tremblayem, Julií Robertsovou a Owenem Wilsonem v hlavních rolích. Inspirativní knihu R. J. Palaciové, která určena čtenářům od 8 let, vydalo nakladatelství Pikola.